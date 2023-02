Rosyjskie samoloty przy granicy z Polską. NATO poderwało myśliwce

Dwa holenderskie F-35, stacjonujące w Polsce, przeprowadziły pierwsze przechwycenie w ramach alertu szybkiego reagowania (QRA) - poinformowało holenderskie Ministerstwo Obrony.

Dwa holenderskie myśliwce zostały wysłane w powietrze w celu zidentyfikowania i eskortowania formacji samolotów. Nieznany wówczas samolot zbliżył się do polskiego obszaru odpowiedzialności NATO z Kaliningradu.

Po identyfikacji okazało się, że były to trzy samoloty: rosyjski Ił-20M Coot-A eskortowany przez dwa myśliwce SU-27 Flanker. Holenderskie F-35 eskortowały formację z daleka i przekazały eskortę partnerom z NATO.

Holenderski resort obrony przypomina, że w lutym i marcu w Polsce stacjonuje osiem holenderskich F-35. Cztery z tych myśliwców są w bazie lotniczej w Malborku i do ich zadań należy obserwacja przestrzeni powietrznej NATO nad Europą Wschodnią. W razie potrzeby dwa samoloty mogą wystartować w ciągu kilku minut, aby przechwycić inny samolot. Dzieje się tak na przykład, gdy samolot zbliża się do przestrzeni powietrznej NATO bez identyfikacji. Dwa F-35 stoją w rezerwie do tego zadania.

Pozostałe cztery maszyny przechodzą program treningowy z sojusznikami. Oczywiście można je również wykorzystać natychmiast, jeśli wymaga tego sytuacja.