Rosyjskie wojska znacząco zintensyfikowały wykorzystanie dronów bojowych

W porównaniu z sytuacją sprzed pół roku rosyjskie wojska kilkakrotnie zwiększyły liczbę dronów bojowych stosowanych na froncie i coraz intensywniej walczą z naszymi bezzałogowcami - oznajmił Jurij Fedorenko, dowódca kompanii dronów szturmowych w jednej z brygad ukraińskiej armii.

Przeciwnik dobrze rozumie, jak obiecujące perspektywy wiążą się z wykorzystaniem tych maszyn podczas wojny. Rosjanie starają się zagłuszać sygnał na dosłownie wszystkich możliwych częstotliwościach, żeby uniemożliwić nam operacje z zastosowaniem dronów. My też jednak nie stoimy w miejscu - zapewnił wojskowy, dowodzący kompanią dronów w 92. samodzielnej brygadzie zmechanizowanej sił lądowych.

"Wygląda to tak, że dzisiaj bezzałogowiec dobrze sprawdza się na polu walki, jutro wrogowi udaje się go +uciszyć+, ale pojutrze już wiemy, co mamy zrobić, żeby ominąć obronę agresora. To jest walka, która trwa na wszystkich poziomach" - relacjonował Fedorenko.

Oficer podkreślił, że błędem byłoby lekceważenie Rosjan i ich potencjału technologicznego, ponieważ przeciwnik uczy się, wyciąga wnioski i reaguje na sytuację na froncie. Niemniej, nadal to Ukraińcy potrafią skuteczniej korzystać z dronów bojowych.

"Mamy przewagę, jeśli chodzi o skuteczność i szybkość podejmowania decyzji. (...) Branża (bezzałogowców) stale się rozwija i modernizuje" - oznajmił rozmówca Ukrinformu.

Fedorenko zauważył również, że na korzyść Ukraińców przemawiają względy strukturalno-organizacyjne w siłach zbrojnych. "W naszej armii prawie każdy żołnierz sił piechoty może szybko nauczyć się obsługi dronów przeznaczonych (formalnie) do celów cywilnych. W Rosji (zajmują się tym) specjalnie oddelegowani przedstawiciele (konkretnych) pododdziałów" - powiadomił wojskowy.