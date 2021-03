Rozbudowa infrastruktury dla wojsk USA priorytetem MON

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Obrony Narodowej (KON), które odbyło się 10 marca 2021 r., przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych przedstawili informację na temat pobytu wojsk amerykańskich i sojuszniczych na terytorium Polski oraz realizowanych na ich potrzeby inwestycji wojskowych. Jak ta współpraca wygląda, mówił Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w MON.

Żołnierze amerykańscy już w Polsce są

Zgodnie z umową polsko-amerykańską powstanie też baza obrony przeciwrakietowej w Redzikowie, szacunkowy termin gotowości bojowej całego systemu to 2022 r. Skurkiewicz podkreślił, że administracja Joe Bidena potwierdza znaczenie dotychczasowych osiągnieć dwustronnej współpracy obronnej i jej odstraszającego znaczenia dla przeciwników NATO, deklaruje również gotowość dalszego intensywnego rozwoju współpracy wojskowej.- Takie zapewnienie padło z ust nowo mianowanego sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych Lloyda Austina w niedawno odbytej rozmowie telefonicznej z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem - mówił Skurkiewicz.Podkreślił, że w kontekście obecności sojuszniczych struktur wojskowych na terenie Polski zaszły istotne zmiany. W ramach tzw. wzmocnionej wysuniętej obecności od 2017 r. stacjonuje w Polsce, w Orzyszu, jedna z czterech Batalionowych Grup Bojowych, w której państwem ramowym jest USA. Pozostałe grupy rozmieszczone są w krajach bałtyckich.Zobacz także: Bell ma interesujące wyniki dla Polski. Chodzi o śmigłowce

Obecnie grupa liczy 1005 żołnierzy, z czego 692 to Amerykanie, 132 Brytyjczycy, 102 Rumunii, a 79 Chorwaci. Ponadto w Elblągu stacjonuje Wielonarodowe Dowództwo Dywizji Północny-Wschód, koordynujące działania wszystkich czterech grup bojowych rozmieszczonych na wschodniej flance NATO, w którym służą żołnierze z 14 państw sojuszu, a państwem ramowym jest Polska.Wiceminister wspomniał też o dwóch natowskich centrach eksperckich w Bydgoszczy i Krakowie, które odgrywają ważną rolę w rozwijaniu zdolności bojowej wojsk sojuszniczych.- Minister obrony narodowej nadał szczególny priorytet w kwestach infrastruktury wojskowej niezbędnej do zwiększenia żołnierzy Stanów Zjednoczonych w Polsce. Potwierdzeniem tego jest powołanie pełnomocnika ministra ds. realizacji inwestycji budowlanych, wynikających z umowy o polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej. Na to stanowisko został wyznaczony gen. Dariusz Mendrala, który pełni również funkcję dyrektora Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego - informował Skurkiewicz.