Ruchy rosyjskich wojsk wskazują, że wkrótce podejmą "jakiegoś rodzaju działania"

Widzimy dalsze ruchy wojsk rosyjskich, które wskazują, że jesteśmy potencjalnie blisko "jakiegoś rodzaju działań" - powiedział w środę rzecznik Pentagonu John Kirby. Dodał, że nie może być pewny czasu tych działań, bo to wie tylko prezydent Rosji Władimir Putin.

"Nie mówiąc o konkretnym czasie, bo to wie tylko pan Putin, mogę powiedzieć, że widzimy kontynuowanie formowania się rosyjskich zdolności wojskowych w sposób, który według nas wskazuje, że jesteśmy potencjalnie blisko jakiegoś rodzaju działań" - powiedział Kirby.



Dodał, że rosyjskie wojska zbliżają się coraz bliżej do granic z Ukrainą i są w "zaawansowanej fazie gotowości", by móc uderzyć w każdej chwili. Potwierdził też, że rosyjskie wojska weszły na teren okupowanego Donbasu.



Kirby stwierdził, że choć USA wciąż mają nadzieję na to, że się mylą i że Rosja podejmie kroki w kierunku deeskalacji, wszystko wskazania temu przeczą. Rzecznik ocenił przy tym, że niezależnie od skali, rosyjski atak będzie krwawy i pochłonie wiele ofiar, również wśród Rosjan.



"On [Putin] będzie musiał odpowiedzieć przed rosyjskimi matkami i ojcami, że ich dzieci nie wrócą do domu żywi, albo że wrócą okaleczeni. Będzie musiał za to odpowiedzieć" - powiedział Kirby.



Pytany o doniesienia władz Ukrainy o potencjalnych przygotowaniach Rosji do prowokacji przeciwko zakładom chemicznym na Krymie, przedstawiciel resortu stwierdził, że nie ma konkretnych informacji na ten temat, ale byłoby to zgodne z ogólnym rosyjskim planem, którego szczegóły ujawniły USA w ostatnich tygodniach.



Kirby odniósł się też do postawy Chin wobec obecnego kryzysu.



"Zastanawiamy się, czy rzeczywiście może tak być, że polityką Chin jest teraz wspieranie ruchów separatystycznych ponad suwerenność państw? To ciekawy zwrot" - ironizował emerytowany wojskowy.



Rzecznik potwierdził również wcześniejsze doniesienia, że w tym tygodniu USA wyślą 800 żołnierzy z Włoch do państw bałtyckich wraz z 20 śmigłowcami AH-64 Apache. Dodał, że 12 takich samych śmigłowców zostanie przemieszczonych do Polski z Grecji.



Kirby zastrzegł, że ruchy wojsk są tymczasowe, choć będą tam przebywać tak długo, jak będzie to potrzebne i jak będą chciały tego państwa goszczące. Dodał, że w tej chwili nie ma rozmów o stałych bazach w państwach wschodniej flanki NATO. Zapowiedział jednocześnie, że USA nadal będą wzmacniały flankę, zwłaszcza w przypadku rosyjskiej inwazji.



Choć przyznał, że obecność wojsk rosyjskich na Ukrainie zwiększy ryzyko niezamierzonego szerszego konfliktu, zapowiedział, że kanały komunikacji między rosyjskimi i amerykańskim wojskiem pozostaną otwarte, by tego uniknąć.



Z Waszyngtonu Oskar Górzyński