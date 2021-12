Rumuni kupią śmigłowce z Polski

PZL Mielec, firma należąca do Lockheed Martin, otrzymała od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rumunii zamówienie na sześć śmigłowców użytkowych Black Hawk S-70M nowej generacji. To pierwsze zamówienie, które jest następstwem niedawnego podpisania czteroletniej umowy ramowej, w ramach której w ciągu najbliższych czterech lat do Rumunii zostanie dostarczonych do 12 śmigłowców Black Hawk S-70M wyprodukowanych w Polsce.

Pierwsze sześć śmigłowców - trzy skonfigurowane do operacji morskich i trzy do wsparcia operacji lądowych - zostaną dostarczone we współpracy z Romaero i DELTAMED w 2023 roku.

Rumunia staje się 11. krajem i 18. klientem śmigłowców Black Hawk produkowanych w PZL Mielec - największego w Polsce eksportera sprzętu obronnego i lotniczego.

Black Hawk S-70 do prowadzenia misji cywilnych i jest w równym stopniu zdolny do wspierania działań państwowej policji, straży przybrzeżnej, straży pożarnej, patroli granicznych czy akcji poszukiwawczo-ratowniczych.