Rumunia dostała symulator do szkolenia na Patriotach. Kiedy trafi do polskich żołnierzy?

Na początku stycznia 2020 r. Raytheon dostarczył armii rumuńskiej symulator RT-3 (Reconfigurable Table Top Trainer), służący do poznania i obsługi systemu Patriot. 12 rumuńskich żołnierzy szkoli się na nowym symulatorze, przygotowując się do ich obsługi. A co ze szkoleniem polskich obsług tego systemu? Jeśli ćwiczący popełni błąd na symulatorze, to zawsze może go naprawić. Taka pomyłka niewiele kosztuje. To ważne, kiedy wysyła się w powietrze rakietę np. PAC-3, która kosztuje 4-6 mln dolarów.

Rumuńscy żołnierze mogą od stycznia 2020 r. szkolić się w obsłudze zestawów przeciwlotniczych Patriot u siebie w kraju. My w USA.

Ministerstwo obrony Rumunii podpisało umowę na zakup pierwszej partii tych zestawów za kwotę 765 mln dol. w 2017 r. My podpisaliśmy umowę rok później.

Wcześniej w USA na symulatorach Patriot amerykańskiej armii szkoliło się 50 rumuńskich żołnierzy. Polskich żołnierzy, którzy w 2019 r. rozpoczęli szkolenie na amerykańskich symulatorach, jest ponad 150. I na tym pewnie nie koniec.