Rusza dronowa szarża. Armia wybiera się na rekordowe zakupy

Resort obrony narodowej zapowiada, że w 2022 r. zawarte zostaną umowy na zakup bezzałogowych statków powietrznych (BSL) w programach Gryf, Orlik czy Gladius. Owe programy są już opóźnione, stąd komentarze, że resort obrony nie pała zbytnią miłością do tego rodzaju uzbrojenia. Będzie inaczej. W najbliższych latach polska armia stanie się dronową potęgą?

Program Zefir

Postępowanie na Orlika

Systemy poszukiwawczo-uderzeniowe

Najmniejsze drony rozpoznawcze

To dobre informacje dla wojska, a także polskiej zbrojeniówki, która zapowiada, że jest gotowa wyprodukować wszystkie bezzałogowce - z wyjątkiem Zefira, ale Gryfa już tak.Gryf to system bezzałogowców powietrznych klasy taktycznej średniego zasięgu do wykorzystania na szczeblu dywizji, uzbrojonych w rakiety i mogących pozostawać w powietrzu powyżej 20 godz.Zobacz też: Wojsko dostanie wreszcie drony klasy mini i to produkowane w Polsce Postępowanie dla Gryfa rozpoczęto w 2020 r., jednak nie zostało wszczęte - z powodu konieczności aktualizacji dokumentów dotyczących oceny podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa.MON planuje dla Gryfa nabycie 13 zestawów BSP - w latach 2026-2035.W ramach programu Zefir resort obrony zamierza pozyskać największe bezzałogowce szczebla operacyjnego klasy MALE. Poinformował o tym w Sejmie Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w MON, w lutym 2018 r. Tyle że w miesiąc później siły zbrojne odstąpiły od tego programu... Teraz powraca.Zobacz też: Kontrakt Raytheona na rakiety Block III. Opcja dla Miecznika? W programie Zefir wojsko chce kupić 4 zestawy najcięższych, uzbrojonych w kierowane i niekierowane pociski rakietowe maszyny, mogące utrzymywać się w powietrzu przez kilkadziesiąt godzin. Mają trafić do SZ w latach 2028-2034.Trudno jednak powiedzieć, czy zakup 4. zestawów uzbrojonych dronów Bayraktar TB2 nie zmieni planowanej liczby bezzałogowców. Może być ich znacznie mniej...W 2015 r. ruszyło postępowanie na Orlika - unieważnione po roku. Termin dostaw zaplanowano na 2018 r., tymczasem w tym dopiero roku wojsko podpisało z PGZ umowę o wartość 789,7 mln zł, na 6 systemów BSP klasy taktycznej krótkiego zasięgu Orlik (4 płatowce każdy) z opcją na 4 dodatkowe zestawy.Konsorcjum złożone z PGZ, WZL nr 2 oraz PIT-Radwar zaoferowało w tym programie własny system PGZ-19R. Platformy te przeznaczone są do prowadzenia długotrwałego rozpoznania.Mogą wykonywać zadania przez 12 godzin na wysokości do 5 km, z prędkością 120-180 km/h na dystansie do 150 km, w różnych warunkach terenowych, klimatycznych, w dzień i w nocy. W sumie byłoby to 40 dronów, które mają trafić do wojska w 2022 r.W Planie Modernizacji Technicznej do 2035, o wartości 524 mld zł, nowością był program o kryptonimie Gladius, który zakłada pozyskanie bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych, tak zwanej amunicji krążącej.Ich pozyskanie zaplanowano na przełomie 2021-2022 r. Wojsko ma już obecnie amunicję krążącą produkcji Grupy WB - w jednostkach specjalnych i WOT. W 2017 r. Grupa WB podpisała z jednostką wojskową NIL umowę o wartości ponad 100 mln zł na tysiąc mini dronów Warmate. Kupiliśmy jedynie 100...W służbie są trzy zestawy dronów mini BSP FlyEye. Do 2020 r. do jednostek WOT trafiły też kolejne 3 zmodernizowane zestawy (każdy po cztery płatowce) FlyEye za 10,3 mln zł. Drony te mogące latać przez co najmniej 5 godzin na pułapie nie mniejszym niż 5 tys. metrów.W 2018 r. rozpoczęto postępowanie dotyczące pozyskania bezzałogowych wirnikowców klasy mikro w programie Ważka, przeznaczonych do użycia w terenie zurbanizowanym.Było to już kolejne podejście MON do tego programu. Mają to być drony pionowego startu i lądowania o minimalnym zasięgu ponad 500 metrów i czasie pracy ponad 15 minut. Historia ich pozyskania sięga 2014 r.Również żołnierze z Jednostki Wojskowej Komandosów otrzymali w ostatnich latach od firmy UMO z podwarszawskiej Zielonki 40 kompletów najmniejszych z produkowanych dronów rozpoznawczych klasy mikro (za 14 mln zł), ważących niewiele ponad 30 gramów i o długości ok. 170 mm.Są zatem powody do zadowolenia. Entuzjazm ten gaszą jednak dotychczasowe doświadczenia dotyczące sposobu pozyskiwania bezzałogowców przez armię, który nie napawa optymizmem i każe podchodzić do deklaracji o ich pozyskiwaniu z ostrożnością.Stąd obawy, czy zapowiedź skoncentrowanych umów na zakupy dronów nie okaże się jedynie kolejnymi deklaracjami. Nie wiadomo też do końca, czy przyjęte rozwiązania będą satysfakcjonować polskie spółki zbrojeniowe. Najbliższe miesiące przyniosą odpowiedzi na te pytania.