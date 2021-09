Rusza największy w historii projekt modernizacji polskiego wojska

Było podniośle i odświętnie. Prezydent RP Andrzej Duda oraz Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, uczestniczyli w podpisaniu umowy ramowej zawartej przez Konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej PGZ-NAREW z Inspektoratem Uzbrojenia. Dotyczy ona przygotowywanego od 7 lat pozyskania Zestawów Rakietowych Obrony Powietrznej Krótkiego Zasięgu (ZROP-KZ) o kryptonimie Narew.

Konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej PGZ-NAREW z Inspektoratem Uzbrojenia podpisali umowę ramową.

Dotyczy ona pozyskania Zestawów Rakietowych Obrony Powietrznej Krótkiego Zasięgu (ZROP-KZ) o kryptonimie Narew.

Porozumienie rozpoczyna największy w historii Polski projekt modernizacyjny SZ RP, strategicznie ważny dla PGZ.

W przypadku Narwi podniosła atmosfera nie dziwi. Umowa ramowa będzie wypełniana umowami na dostawę konkretnych elementów systemu. To pierwszy krok na długiej drodze do pozyskania przez wojsko systemów przeciwlotniczych krótkiego zasięgu w programie pod tym właśnie kryptonimem. To też, jak dotąd, najdroższa umowa w historii.



PGZ od początku starała się grać w tym programie pierwsze skrzypce. Udało się. Systemy dla Narwi mają być dostarczane przede wszystkim przez polski przemysł, który ma zostać włączony również w produkcję pocisków skonstruowanych przez zagranicznego partnera.

Zobacz też: To oni mogą dostać gigantyczny kontrakt dla polskiej armii



Do budowy ZROP-KZ wykorzystane zostaną rozwiązania techniczne wprowadzone do SZ RP w ramach prac przy projekcie pod kryptonimem Wisła. Konsorcjum w pracach wykorzystywać będzie doświadczenie oraz zdolności wypracowane w ramach tego projektu, m.in. dotyczące integracji naszych systemów radiolokacyjnych z systemem C2, na którym pracować będzie Narew.

Największy kontrakt

Precyzyjne uzbrojenie