Ruszył najważniejszy polski salon obronny. Polska Grupa Zbrojeniowa z 4 umowami

Polska Grupa Zbrojeniowa, której spółki są największym uczestnikiem XXIX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, pierwszego dnia targów, 7 września 2021 r. zawarła szereg zamówień oraz porozumień dotyczących projektów na najbliższe lata. Łączna kwota kontraktów zawartych w dniu rozpoczęcia targów, to blisko miliard złotych. Wśród nich jest jeden z najważniejszych dla PGZ, na który grupa czekała od lat, dotyczący Narwi.

Umowa obejmuje także dostosowanie platform bojowych do instalacji oraz instalację tych interrogatorów, jak również dostosowanie konsol zdalnego sterowania do współpracy z interrogatorami. W ramach umowy przewidziano także szkolenie załóg. Wartość umowy to 162 mln zł.Drugim kontraktem PIT-Radwar jest umowa na dostawę Laboratorium stacji radiolokacyjnej NUR-15M oraz konsoli zdalnego sterowania stacjami radiolokacyjnymi NUR-15M typu KZS-15. Wartość kontraktu to blisko 64 mln zł.Wojskowe Zakłady Elektroniczne podpisały porozumienie tworzące onsorcjum z norweskim Kongsberg Defence & Aerospace dotyczące serwisu rakiet Naval Strike Missile (NSM). Pierwszym klientem konsorcjum są siły zbrojne RP. Kontrakt z 18. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym opiewa na ponad 200 mln zł.Polska Grupa Zbrojeniowa została również wyróżniona przez swojego wieloletniego partnera, Wojskową Akademię Techniczną, która obchodzi na MSPO jubileusz 70-lecia swojego istnienia. PGZ oprócz nagrody jubileuszowej otrzymała Złoty Certyfikat Jakości wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości WAT.