Rycerz Jedi wysyła na Ukrainę armię dronów

Po tym jak znany z Gwiezdnych Wojen aktor Mark Hamill rozpoczął akcje zbierania funduszy na drony dla Ukrainy, nasi sąsiedzi otrzymali ich już 500. Urządzenia pomagają w walce z Rosjanami.

Aktor znany z Gwiezdnych Wojen jest ambasadorem projektu „Armia Dronów”. W jego ramach zbierane są fundusze na drony dla Ukrainy. Z prośbą o pomoc zwrócił się do aktora prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski.

Filmowy Luke Skywalker rozpoczął współpracę z United24, oficjalnym ramieniem rządu ukraińskiego zajmującym się zbieraniem funduszy, na wyposażenie wojska w drony. Gwiazdy, w tym Liev Schreiber i Barbra Streisand, również wsparły United24, pomagając w zbieraniu funduszy na sprzęt medyczny.

- Byłem naprawdę zszokowany efektem działań. Otrzymuję aktualizację co najmniej dwa lub trzy razy w tygodniu o tym, co się dzieje. Dzięki akcji Ukraińcy otrzymali już ponad 500 dronów – przyznał Hamill w wywiadzie z Joe Mathieu w programie Sound On Bloomberg Radio.

O działaniach Hamilla stało się szczególnie głośno po tym jak aktor zamieścił na Twitterze zdjęcie samotnego myśliwca X-Wing (modelu pilotowanego przez jego postać Skywalkera), w niebiesko-żółtych barwach Ukrainy, walczącej z flotą gwiezdnych niszczycieli, którymi steruje imperium zła.