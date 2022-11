Rynek opancerzonych samochodów wojskowych rośnie w siłę

Rynek wojskowych samochodów opancerzonych w najbliższych 5 latach ma rosnąć o 3 proc. rocznie. Zwiększy się zwłaszcza znaczenie kołowych pojazdów dowodzenia i kontroli.

Według raportu Research and Markets, wartość rynku wojskowych samochodów opancerzonych ma wzrosnąć z 29,3 mld dolarów w tym roku do 34,1 mld dolarów w roku 2027. Oznacza to roczny wzrost o 3,1 proc.

Według raportu największy skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) ma się utrzymywać wśród samochodów wsparcia bojowego, który wyprzedzi dwa pozostałe segmenty – pojazdów bojowych i bezzałogowych opancerzonych pojazdów naziemnych. Znacznie większy wzrost mają także zanotować pojazdy kołowe, który pokonał pojazdy gąsienicowe ze względu na łatwość obsługi i szersze możliwości zastosowania.

Według prognozy największy wzrost czeka segment dowodzenia i kontroli C2 (Command & Control). Mogą one z jednej strony pełnić funkcje związane z dowodzeniem i łącznością, ale z drugiej rośnie też ich zastosowanie do przekazywania danych wywiadowczych czy organizacji wsparcia ogniowego w warunkach coraz większej manewrowości oddziałów.

Według Research and Markets te prognozy są szczególnie ważne dla Stanów Zjednoczonych, które są największym producentem I eksporterem tego typu samochodów. Z drugiej strony rosnące zaangażowanie wojsk USA w zagranicznych konfliktach zwiększa zapotrzebowanie amerykańskiej armii na pojazdy wojskowe, sprawiając, że Stany Zjednoczone są także największym konsumentem na rynku tych pojazdów.