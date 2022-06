Rząd wkrótce powie skąd weźmie pieniądze na zbrojeniówkę

Wkrótce przedstawimy projekt rozwiązań, które umożliwią uzyskanie dodatkowych środków na inwestycje w przemyśle zbrojeniowym - powiedział we wtorek wicepremier Jacek Sasin. Wskazał, że tylko w Hucie Stalowa Wola należy zainwestować ok. 300 mln zł w infrastrukturę zwiększającą zdolności produkcyjne.

Będą inwestycje w przemysł zbrojeniowy. Szef ministerstwa aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiada, że wkrótce rząd przedstawi "rozwiązania, które umożliwią uzyskanie dodatkowych środków".

W samej Hucie Stalowa Wola inwestycje mogą sięgnąć 300 mln zł.

Mamy szanse pokazać, że nasze produkty nie tylko nie są gorsze, ale mogą być pod wieloma względami lepsze - podkreślił minister aktywów państwowych.

Podczas konferencji prasowej w Hucie Stalowa Wola minister aktywów państwowych zauważył, że rządy PO-PSL były czasem "zwijania polskiej armii i polskiego przemysłu obronnego", który jeśli osiągał jakieś zyski, to tylko z wyprzedaży swoich aktywów".

Sasin stwierdził, że Huta Stalowa Wola jest tego dobrym przykładem: co roku przynosiła straty. - Straty huty sięgały 40 mln zł, kiedy obejmowaliśmy władzę w 2015 r. i także w następnym roku, na skutek decyzji podejmowanych w 2015. Dzisiaj, po kilku latach dobrego zarządzania, huta generuje zyski. Ten ostatni zysk to ponad 80 mln zł. Zamówienia ze strony MON w tym czasie osiągnęły kwotę ok. 6 mld zł - powiedział szef MAP.

Jak zaznaczył, rząd chce, by polska armia była dobrze uzbrojona i by korzystała z rodzimego uzbrojenia. Dodał, że polski sprzęt sprawdza się w realnych działaniach wojennych.

Kontrakt na miliardy

Sasin poinformował, że zawarta z Ukrainą umowa na sprzedaż haubic opiewa na 2,7 mld zł. Podkreślił, że jest to kontrakt rekordowy, jakiego w polskim przemyśle zbrojeniowym w ostatnich latach nie było.

Jednocześnie wicepremier oświadczył, że potrzebne są dalsze inwestycje w polski przemysł zbrojeniowy, zwiększające zdolności produkcyjne. Poinformował, że nad odpowiednimi rozwiązaniami pracuje rząd, w tym Ministerstwo Aktywów Państwowych i zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Będą inwestycje

- Jestem przekonany, że wkrótce będziemy mogli przedstawić projekt rozwiązań, które umożliwią uzyskanie dodatkowych środków (na inwestycje w przemyśle zbrojeniowym, PAP), a są to duże środki. W tej chwili szacujemy, że tylko w Hucie Stalowa Wola powinniśmy zainwestować ok. 300 mln zł w doposażanie w nowoczesne maszyny i budowę nowej infrastruktury, by zwiększyć zdolności produkcyjne. Również w innych zakładach takie inwestycje są planowane - przekazał Sasin.

Jak mówił, Polska chce produkować na eksport, "korzystać z tej unikalnej chwili, kiedy zainteresowanie polską bronią jest silne". - Mamy szanse pokazać, że nasze produkty nie tylko nie są gorsze, ale mogą być pod wieloma względami lepsze - podkreślił minister aktywów państwowych.

W ramach umowy Polska dostarczy Ukrainie 155 mm samobieżne armatohaubice KRAB.