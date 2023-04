Rzecznik rządu o zakupie przez Ukrainę sprzętu obronnego: umowy zostaną podpisane w najbliższym czasie

W najbliższym czasie zostaną podpisane umowy na zakup przez Ukrainę bezpośrednio z polskich firm zbrojeniowych: 150 Rosomaków, trzech kompanijnych modułów ogniowych Rak oraz 100 pocisków dla zestawów rakietowych Piorun - powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller w czwartek podczas konferencji prasowej podsumował środową wizytę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. Powiedział, że podpisany został list intencyjny między Polską a Ukrainą w sprawie współpracy w zakresie zakupu sprzętu obronnego.

"Mówimy o zakupie 150 Rosomaków, dodatkowych trzech kompanijnych modułów ogniowych Rak oraz 100 pocisków dla zestawów rakietowych Piorun. To są umowy, które zostaną w najbliższym czasie podpisane oraz które są w formie zakupów, czyli zakupu bezpośrednio z polskich firm zbrojeniowych" - powiedział.

Drugie porozumienie, wyjaśnił rzecznik rządu, dotyczy współpracy w zakresie wspólnego wytwarzania amunicji czołgowej. Trzecim zaś było memorandum o współpracy w zakresie odbudowy Ukrainy podpisane przez ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy.

Müller zaznaczył, że w rozmowach między premierami Polski i Ukrainy omawiane były również kwestie związane z eksportem zbóż z terenu Ukrainy.

"W ciągu najbliższych kilku dni zostaną wypracowane mechanizmy które powstrzymają ten eksport zboża, który zaburzał do tej pory rynek spożywczy na ternie naszego kraju. Będziemy dbać o to, aby ten eksport odbywał się w taki sposób, aby trafiał bezpośrednio do krajów trzecich, bez rozładowywania towaru na terenie Polski" - powiedział.

W środę z wizytą w Polsce przebywał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski z małżonką - Ołeną Zełenską. Ukraiński przywódca spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. W KPRM w obecności Zełenskiego i Morawieckiego podpisane zostało m.in. porozumienie o współpracy w zakresie wspólnego wytwarzania amunicji czołgowej kalibru 125 mm. Prezydent Zełenski i premier Morawiecki podpisali także list intencyjny o współpracy w zakresie dostaw sprzętu obronnego, w szczególności KTO Rosomak.