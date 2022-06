Są jedną z najbardziej tajnych służb. Dziś świętują

To szczególne dni dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służy Ochrony Państwa. Dziś (13 czerwca) funkcjonariusze będą świętować w Belwederze. Data ich święta, przypadało w niedzielę, upamiętnia ustanowioną przez Zygmunta Hubnera w 1924 r. brygadę ochronną, do obowiązków której należała ochrona prezydenta RP. W tym roku, SOP świętuje swoją 98 rocznicę powstania.

12 czerwca to święto funkcjonariuszy SOP. Uroczystość odbędzie się w Belwederze, z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy.

Funkcjonariusze, jak to jest w zwyczaju służb mundurowych, przygotowywali się do tej uroczystości od kilku dni.

Najważniejsze osoby w państwie, nie tylko w Polsce, mają im za co dziękować i wyróżniać.

- Mieliśmy próbę generalną, bo 13 czerwca w Belwederze mamy oficjalną uroczystość z okazji święta z udziałem prezydenta - potwierdza w rozmowie z WNP.PL ppłk SOP Bogusław Piórkowski. Wiadomo, wszystko musi przecież wypaść perfekcyjnie.

To też świadczy o ich profesjonalizmie. Oprócz podziękowań od prezydenta za kolejny rok działania, będą też awanse, nagrody i medale. To również zobowiązuje.

SOP, to jedna z ważnych, specjalnych polskich służb ochronny państwa, powstała na mocy ustawy 8 grudnia 2017 r. Zastąpiła tym samym istniejące wcześniej Biuro Ochrony Rządu (BOR). Obowiązków, które wypełniają na co dzień, mają wiele.

Do tych głównych należy zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom w kraju, obiektom podlegającym ustawowej ochronie oraz rozpoznawanie i zapobieganie skierowanym przeciw nim przestępstwom.

Z mocy ustawy

Osobami, którym z mocy ustawy przysługuje ochrona SOP są: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, wiceprezes Rady Ministrów, minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw zagranicznych.

Jednocześnie SOP ochrania byłych prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoby posiadające status głowy państwa, szefa rządu oraz ich zastępców, przewodniczącego parlamentu lub izby parlamentu, ministra spraw zagranicznych, wchodzących w skład delegacji państw obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo minister właściwy do spraw wewnętrznych, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, podejmuje decyzje o objęciu ochroną innych osób ze względu na dobro państwa.

Zapobiegają przestępstwom przeciwko RP

Szczegółowe zadania SOP, podobnie jak stosowane techniki operacyjne czy wiele innych szczegółów otoczone są tajemnicą. Wiemy, że SOP ochrania obiekty służące Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych.

Ochraniają też obiekty stanowiące siedzibę członków Rady Ministrów wskazane w decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jak również zapewniają bezpieczeństwo wybranym placówkom zagranicznym określonym decyzją Prezesa Rady Ministrów w przypadku, kiedy zapewnienie ochrony placówek zagranicznych może okazać się niewystarczające.

Do ich zadań należy też rozpoznawanie i zapobiega przestępstwom przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, skierowanym przeciwko życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, bezpieczeństwu w komunikacji, wolności, czci i nietykalności cielesnej, porządkowi publicznemu, zamachom i czynnej napaści na osoby i obiekty ochraniane przez SOP.

Zabezpieczają uroczystości państwowe

Globalny charakter zagrożeń, które rozwijają się dynamicznie spowodował, że służby wsparto nowoczesnymi rozwiązaniami i odpowiednimi narzędziami. Uprawnienia Służby Ochrony Państwa rozszerzono o możliwość prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych.

- Każdego dnia stoimy nie tylko na straży najważniejszych osób w Rzeczypospolitej Polskiej, ale też znamienitych gości odwiedzających nasz kraj. Ochraniamy wybrane placówki dyplomatyczne. Dlatego profesjonalizm i skuteczność działania są naszymi wyróżnikami - przypomina ppk Piórkowski.

Zabezpieczają uroczystości państwowe, w których biorą udział najważniejsze osoby w Polsce. Uroczystości odbywające się na Placu Zamkowym w Warszawie w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w których również uczestniczą goście z zagranicy.

W tym roku ochraniali najważniejsze osoby w naszym państwie, które były z wizytą w Ukrainie. Zabezpieczali Międzynarodową Konferencję Darczyńców, której celem było humanitarne wsparcie Ukrainy na Stadionie Narodowym w Warszawie, w której uczestniczyli szefowie państw i rządów, przedstawiciele światowego biznesu.

Ochraniają prezydentów

Współpracują z służbami ochronnymi na całym świecie, korzystają z ich doświadczeń, wymieniają się spostrzeżeniami. Wspólnie z nimi zabezpieczyli wizytę Joe Bidena Prezydenta Stanów Zjednoczonych w naszym kraju.

Byli z nim w podrzeszowskiej Jasionce, gdzie prezydent USA spotkał się z żołnierzami amerykańskiej 82. dywizji powietrznodesantowej, a następnie z Prezydentem RP, Andrzejem Dudą oraz na Stadionie Narodowych gdzie w towarzystwie premiera Mateusza Morawieckiego Joe Biden rozmawiał z uchodźcami z Ukrainy oraz wolontariuszami.

- Profesjonalizm funkcjonariuszy SOP oraz ich bardzo dobre przygotowanie pozwoliły sprawnie wykonać złożone zadania zapewniając skuteczne bezpieczeństwo osobom ochranianym podczas wizyty prezydenta i wiceprezydenta USA - dodaje ppłk.

Są jedną z najbardziej tajnych służb

Czy zdarzyło się, że musieli w służbie zmierzyć się z niespodziewanym niebezpieczeństwem? W odpowiedzi słyszymy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego zabezpieczenia, konkretnych działań, liczby funkcjonariuszy, sił i środków oraz ich wyposażenia są klauzulowane, niejawne.

- To jedna z najbardziej tajnych służb. Nie ujawniamy szczegółów działania, zawsze jesteśmy w cieniu. To nie my mamy być na pierwszym miejscu. Najlepszą dla nas pochwałą jest, jak nic się nie wydarzy. Potwierdzi się, że wszystko co robiliśmy było dobrze przygotowane i zabezpieczone. Jak jest cicho o nas, wtedy jest dla nas najlepiej - uważa ppłk Piórkowski.

Podkreśla, że każda wizyta wymaga dużo przygotowań, począwszy od planowania, po organizację działań. Ale też wielu umiejętności oraz poświęcenia.

Szkolenie, szkolenie i jeszcze raz szkolenie

Jak zdobywają takie umiejętności? - To kwestia szkolenia. Każdy z nas musi przejść swoją ścieżkę kariery zaczynając od szeregowego. Szkoli się, pracuje, jak jest wyróżniającym się funkcjonariuszem, zdaje egzaminy, przechodzi szkolenie, kurs oficerski, którego uwieńczeniem jest uroczysta promocja w czasie święta - wyjaśnia.

Przypomina też chętnym, że Służba Ochrony Państwa prowadzi nabór do służby przygotowawczej. Kandydat, koniecznie po maturze ze świadectwem dojrzałości, musi się cechować nienaganną postawą, przejść proces rekrutacyjny czyli test z wiedzy, badania psychologiczne, test sprawności fizycznej oraz przejść specjalistyczne szkolenie.

- Na naszej stronie internetowej informujemy kogo potrzebujemy, czy nabór jest na stanowiska z rynku cywilnego czy innych służb oraz jakie warunki musi spełniać kandydat - przypomina pułkownik.

Szkolenie trwa ok. trzech miesięcy. Na początku przyjęci do służby ochraniają w zależności od predyspozycji, obiekty ważne dla bezpieczeństwa państwa. Jeśli funkcjonariusz rokuje nadzieję, dostaje propozycję przejścia do innych komórek organizacyjnych, wybiera swoją ścieżkę zawodowej kariery.

Obowiązują specjalizacje

Może pracować w wydziale zabezpieczenia specjalnego w działaniach specjalnych, być pirotechnikiem czy ochraniać obiekty. W SOP obowiązuje specjalizacja.

- Nie ma tak, że każdy nadaje się do wszystkiego, bo mówi się, że jak ktoś jest od wszystkiego, to jest od niczego. Może być informatykiem, logistykiem. Mamy swój ośrodek szkolenia, jak nie ochraniamy, to się szkolimy. To nie jest praca tylko służba - podkreśla ppłk Piórkowski.

Przypomnijmy, że historia formacji ochronnych w Polsce rozpoczyna się w 1918 r. wraz z odbudową państwowości po zaborach. Data święta upamiętnia ustanowioną przez Zygmunta Hubnera w 1924 r. brygadę ochronną, do obowiązków której należała ochrona prezydenta RP. Stało się to po tragicznym zamachu na prezydenta Gabriela Narutowicza, w galerii sztuki Zachęta w Warszawie, zaledwie kilka dni po objęciu urzędu.