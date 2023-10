Są nowi dowódcy Wojska Polskiego. Jest też nowy pomysł na dowodzenie

Nowym szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego został gen. broni Wiesław Kukuła, a dowódcą operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dywizji Maciej Klisz.

Pilne zmiany kadrowe w wojsku to efekt podania się w poniedziałek do dymisji szefa Sztabu Generalnego gen. Rajmunda Andrzejczaka i dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasza Piotrowskiego.

Podczas uroczystości, w czasie której nowi dowódcy Wojska Polskiego odebrali nominacje, prezydent Andrzej Duda zapowiedział połączenie dowództwa generalnego z dowództwem operacyjnym. To zadanie, które otrzymali generałowie Kukuła i Klisz.

Gen. Wiesław Kukuła to dotychczasowy dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, a gen. Maciej Klisz to dotychczasowy dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

Podczas uroczystości prezydent gratulował generałowi Kukule nominacji. - Cieszę się, że pan generał należy do tych ludzi, którzy nie tylko chcą ojczyźnie służyć, ale którzy przede wszystkim także gotowi są w trudnych momentach brać na siebie odpowiedzialność za ważne, czy też wręcz najważniejsze sprawy związane z dbaniem o bezpieczeństwo ojczyzny, z dbaniem o bezpieczeństwo obywateli, ze służeniem Polsce z pełnym oddaniem i profesjonalizmem - powiedział prezydent.

- To jest stanowisko wielce odpowiedzialne. Szef Sztabu Generalnego to pierwszy żołnierz Rzeczpospolitej. To szczególna sytuacja, ta, w której się znajdujemy. Wiemy doskonale, że obok naszej granicy, tuż za nią od półtora roku toczy się wojna wywołana rosyjską agresją - mówił Andrzej Duda.

- Wiemy o tym, że było w tym czasie kilka bardzo trudnych momentów. Wiemy o tym, że trzeba mieć nerwy ze stali, wielką odpowiedzialność i w sposób bardzo mądry i rozważny podejmować decyzje. Ale też trzeba cały czas, myśląc o bezpieczeństwie naszych rodaków, być niezwykle elastycznym, mądrym w dowodzeniu, mądrym w procesach decyzyjnych - podkreślił prezydent.