Są widoki na polsko-izraelską współpracę przy modernizacji wiekowych śmigłowców

Dopiero na początku kwietnia 2020 r. dowiedzieliśmy się, że PCO S.A., polski producent urządzeń optoelektronicznych dla wojska, podpisał memorandum z izraelskim koncernem Rafael o współpracy w sprawie wspólnej produkcji systemu opto­elek­tro­nicz­nego Toplite. O co konkretnie chodzi?

Demonstrator śmigłowca szturmowego

Produkcja na lata

Pierwsze 100 pocisków trafiło do żołnierzy w 2017 r., a w kolejnych latach obowiązywania kontraktu - po 300. Cena jednego to ok. 100 tys. dolarów.Na uzbrojeniu zmodernizowanych śmigłowców Mi-24 mają się znaleźć proponowane przez Rafaela 170-mm pociski przeciwpancerne Spike ER2, LR2 oraz rakiety dalekiego zasięgu Spike NLOS. Wszystkie też będą zintegrowane z optoelektroniczną głowicą Toplite.Zobacz także: Leonardo: Samoloty M-346 Master będą w Polsce jesienią Rafael proponuje podjęcie licencyjnej produkcji także innych wariantów Spike, które - jak rakiety LR2 - mogłyby trafić do śmigłowców Mi-24.Także i tu ważna jest integracja z optoelektroniczną głowicą Toplite.Demonstrator możliwości modernizacyjnych śmigłowca szturmowego Mi-24D/W - opracowany przez WZL Nr 1 i Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych przy współpracy z Mesko, ZM Tarnów, WZE i WCBK-T oraz izraelską firmą Rafael, producenta pocisków Spike - pokazano po raz pierwszy podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w 2019 r.Obok przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike, głowicy obserwacyjnej Toplite oraz wyświetlaczy wielofunkcyjnych i HUD, zaprojektowano również wyposażenie szturmowego wiropłata w polskie rakiety powietrze-powietrze Piorun.Korzyści odniosłaby też spółka Mesko, produkująca rakiety niekierowane, w które również uzbrojony ma być zmodernizowany śmigłowiec Mi-24, oraz współpracująca z nią spółka CRW Telesystem-Mesko (będzie produkować elementy elektroniczne dla systemów obrony powietrznej budowanych przez izraelski koncern Rafael).CRW Telesystem-Mesko wyprodukował już ponad 2 tysiące głowic do rakiet przeciwlotniczych bardzo krótkiego zasięgu Grom i Piorun, które również przewidziano jako uzbrojenie tych wiropłatów.PCO współpracuje z Rafaelem już od 2011 r., co umożliwiło m.in. dostawy w jednej z wersji systemów optoelektronicznych dla polskich śmigłowców W-3PL Głuszec, znajdujących się na wyposażeniu Lotnictwa Wojsk Lądowych. Maszyny te planowano również wykorzystać jako śmigłowce wsparcia pola walki.Systemy Toplite wykorzystują już w armiach ponad 20 krajów świata różne rodzaje sił zbrojnych - zarówno na platformach powietrznych, bezzałogowych, jak też morskich i lądowych. System jest systematycznie modyfikowany i - w razie potrzeby - dostosowywany do zmieniających się wymogów pola walki.Zamontowany na głuszcach jest już także w polskim wojsku. I ma perspektywy znaleźć się również w innych śmigłowcach niż Mi-24. PCO miałoby zapewnioną wtedy produkcję na długie lata.