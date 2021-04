Sebastian Chwałek, PGZ: polski przemysł jest w stanie projektować i budować okręty

O tym dlaczego trzeba stawiać na krajowy przemysł obronny, o tym, jak koronawirus wpłynął na kondycję spółek obronnych, o planach usprawnienia funkcjonowania Grupy PGZ, a także o tym, dlaczego w nadzorze właścicielskim nad polskim przemysłem zbrojeniowy nie ma żadnej magii - mówi w rozmowie z WNP.PL Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

- Myślę, że skutki pandemii będą długofalowe i jeszcze przez jakiś czas będziemy się z nimi mierzyć. W branży zbrojeniowej, podobnie jak w innych branżach, COVID-19 zdestabilizował logistykę, opóźnił produkcję podzespołów, spowodował problemy z dostawą części, znacznie też ograniczył możliwość podróże służbowe. Niektóre z naszych zakładów musiały sobie radzić z brakami kadrowymi i przeorganizować pracę, ale na szczęście udało się uniknąć zatrzymania linii technologicznych.Co więcej, podpisano nowe kontrakty na dostawy sprzętu, a zawarte wcześniej zrealizowano w większości terminowo. Mimo pewnych trudności wiele zakładów poprawiło swoje wyniki, a pracownicy stanęli na wysokości zadania, za co im bardzo dziękuję. Na pewno bardzo pomogły zamówienia długoterminowe, bo to stabilność finansowa i gwarancja pracy.- Uważam, że centrala, którą jest w tym wypadku PGZ S.A. musi być dostosowana do zadań, jakie realizujemy i z którymi będziemy się mierzyć jako grupa. To oczywiste, że zależy nam na optymalizacji kosztowej funkcjonowania całej grupy kapitałowej i do tego będziemy zmierzać.- Działania konsolidacyjne to naturalna konsekwencja dostosowywania się grup kapitałowych do aktualnie obowiązujących trendów i otoczenia zewnętrznego. Tworzymy grupę kapitałową o bardzo zróżnicowanym profilu działalności, spółki są różnej wielkości, a ich sytuacja ekonomiczno-finansowa jest zróżnicowana.Zależy nam przede wszystkim na usprawnieniu funkcjonowania Grupy PGZ oraz profesjonalizacji, a do tego niezbędne jest przygotowywanie i przeprowadzenie zmian strukturalnych. Dlatego pracujemy nad optymalnym rozwiązaniem zarówno z naszego punktu widzenia, jak i potrzeb spółek. Te działania zostaną oczywiście poprzedzone dialogiem ze stroną społeczną.Czytaj też: Sebastian Chwałek prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej



Koncentrujemy się przede wszystkim na działalności związanej z produkcją zbrojeniową, bo dla nas najważniejsze jest sprostanie zapotrzebowaniu wynikającemu z Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP i to jest główny kierunek planowanych działań konsolidacyjnych. Proces konsolidacji trwa i naszym zadaniem jest go jak najsprawniej przeprowadzić.Mamy już przykłady konsolidacji, które przyniosły dobre efekty. Mam na myśli połączenie WZL2 i WZL4, które zostało zarejestrowane na początku stycznia 2020 r. Obecnie w Grupie PGZ przygotowujemy kolejne projekty, które powinny się zakończyć jeszcze w 2021 r.- Program Miecznik został już oficjalnie uruchomiony. Jesteśmy w trakcie przygotowywania wstępnej oferty dla MON. Termin jej przedstawienia jest zależny od otrzymania odpowiedzi od potencjalnych partnerów zagranicznych, dostawców platformy jak i know-how, które pozwolą nam stworzyć konsorcjum i sprawnie przystąpić do pracy.Przy wsparciu partnera zagranicznego polskie stocznie są zdolne zbudować fregaty – taki też jest cel programu Miecznik. My jesteśmy gotowi do tego wyzwania. Szczególnie, że projekt ma przewidziane stabilne finansowanie, a to niezwykle istotne, z punktu widzenia wcześniejszych doświadczeń z projektem Ślązak. Przypomnę, że w 2018 roku ten projekt znacznie przyspieszył i został zakończony w PGZ Stoczni Wojennej, między innymi dzięki mojemu zaangażowaniu.W innych postępowaniach modernizacyjnych Marynarki Wojennej, z wyjątkiem projektu budowy okrętów podwodnych Orka, polski przemysł jest w stanie zaprojektować i wybudować okręty samodzielnie. Wyposażenie będzie od wielu producentów zagranicznych, ale tam, gdzie będzie to możliwe, powinny być instalowane podzespoły i systemy krajowych firm, takich jak np. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej. Z naszego punktu widzenia priorytetem jest jak największy udział polskich przedsiębiorstw.Jeżeli natomiast chodzi o program Ratownik, to przedstawiliśmy ofertę i czekamy na decyzję Inspektoratu Uzbrojenia.- PGZ już uczestniczy w realizacji pierwszej fazy programu Wisła. Jesteśmy głównym partnerem przemysłowym po stronie polskiej i offsetobiorcą w kilkunastu obszarach. Realizacja programu pozwoli nam na zabezpieczenie bieżącej obsługi tych systemów w kraju oraz umożliwi rozwinięcie kompetencji w obszarze techniki rakietowej.Realizujemy budowę wyrzutni w Hucie Stalowa Wola, samochodów transportowo-załadowczych w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia, a Jelcz pracuje nad podwoziami dla całego systemu. Równolegle toczą się prace w kilku innych obszarach.Z kolei program Narew jest strategiczny dla polskiego przemysłu obronnego, tak jak projekty Borsuk czy Miecznik. Nasza propozycja to nie tylko rozwiązanie dla Sił Zbrojnych, ale także dla istotnych z punktu widzenia krajowych kompetencji obszarów – zdolności obronnych, przemysłu, nauki, edukacji, miejsc pracy i pozycji w strukturach europejskich i natowskich.Czytaj tez: 352 mln zł na pociski i rakiety dla artylerii

Doświadczenie i wiedza w segmencie systemów łączności i dowodzenia, radiolokacji, elektrooptyki, mechaniki, automatyki czy chemii paliw to najlepsza rekomendacja. Możemy wyprodukować wszystkie elementy systemu i zintegrować je ze wskazanym przez MON efektorem, którego technologia produkcji i know-how zostanie w toku realizacji programu pozyskana od partnera zagranicznego. Po deklaracji ministra Błaszczaka wiemy już, że nasz udział w projekcie będzie dominujący.- To akurat nie do końca prawda. My proponujemy wykorzystanie takiej rakiety i współpracę z partnerem, który zaproponuje rozwiązanie odpowiadające potrzebom wojska. Dzięki własnemu rozwiązaniu, opartemu o krajowy C2 możemy zintegrować dowolną rakietę, także proponowaną przez MBDA. Oferta współpracy przemysłowej złożona nam przez MBDA jest warta uwagi, ale ostateczna decyzja o wyborze pocisku jeszcze nie zapadła.- Mesko jest gotowe do produkcji i dostaw kolejnych partii pocisków Spike, zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego. Wojsko wskazuje, jakich pocisków potrzebuje, w jakiej liczbie i w jakich terminach. My na każde takie zapytanie odpowiemy i przedstawimy ofertę. Zapotrzebowanie na przeciwpancerne pociski kierowane jest bardzo duże. Każdy kolejny kontrakt prowadzi do zwiększenia stopnia polonizacji tego wyrobu w naszych zakładach.- Pioruny są dostarczane do Sił Zbrojnych, a projekt Pirat jest obecnie finalizowany, natomiast Borsuk przygotowywany jest do rozpoczęcia badań państwowych. Pandemia ma oczywiście wpływ na harmonogramy i tempo tych prac.W niektórych z naszych programów współpracujemy z innymi firmami krajowymi lub ośrodkami badawczo-rozwojowymi z zagranicy. Na ciągłość prac rzutowały oczywiście ograniczenia dotyczące organizacji spotkań czy podróży międzynarodowych.- Poważną barierą dla wchodzenia na zagraniczne rynki są m.in. restrykcyjne umowy licencyjne. Czasami na sprzedaż za granicę nie godzą się dostawcy kluczowych podzespołów, co również rodzi konieczność prowadzenia dłuższych negocjacji, a niekiedy zamyka całkowicie drogę do oferowania wyrobu w obrocie z zagranicą.Produkty przeznaczone na eksport najczęściej wymagają też przeprowadzenia niezbędnych modyfikacji pod kątem użytkowników zagranicznych, co nierzadko wiąże się z koniecznością uruchomienia dedykowanych prac badawczo-rozwojowych, opóźniających proces realizacji ewentualnych dostaw do klienta.Co do konkretnych wyrobów, oczywiście, Mesko ma w swojej ofercie atrakcyjne rozwiązania, takie jak wspomniane pociski Piorun, jednakże eksport naramiennych wyrzutni pocisków przeciwlotniczych podlega pewnym ograniczeniom m.in. ze względu na ochronę własności intelektualnej i obowiązujące nas porozumienie z Wassenaar w sprawie kontroli eksportu broni konwencjonalnej oraz dóbr i technologii podwójnego zastosowania.- Wczoraj podpisaliśmy z Inspektoratem Uzbrojenia umowy na dostawy pocisków rakietowych Feniks oraz naboi moździerzowych Rak za ponad 350 mln zł. Wiemy też, po zapowiedzi ministra Mariusza Błaszczaka, że jako grupa odegramy istotną rolę w programie Miecznik. Rozstrzygnięcia w tej sprawie zapadną już niebawem.Podobnie wygląda sprawa, jeśli chodzi o drugi kluczowy program, jakim jest obrona krótkiego zasięgu Narew. Tu również jesteśmy coraz bliżej rozstrzygnięć. Jesteśmy gotowi do realizacji najważniejszych programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych i czekamy na kolejne zamówienia. Zależy nam na tym, żeby udział polskiego przemysłu w tych projektach był znaczący, bo oznacza szansę na rozbudowę naszych kompetencji i nową jakość oferowanych wojsku wyrobów i technologii.Realizacja tych programów przez Polską Grupę Zbrojeniową to szansa na rozwój, a dla Wojska Polskiego gwarancja solidnego partnerstwa z polskim przemysłem obronnym. Korzyści z tego są więc obopólne.