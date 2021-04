Sebastian Chwałek prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Zbrojeniowej niedawno wybrała na nowego prezesa Sebastiana Chwałka, dotychczasowego sekretarza stanu w MON. To już siódmy prezes PGZ. Jego zastępcami zostali Bogdana Borkowski oraz Paweł Olejnik. Z jakimi problemami przyjdzie się zmagać nowemu kierownictwu państwowego holdingu?

Przeciwstawne warianty

Wojsko największym odbiorcą sprzętu

Prestiżowe spółki holdingu

Utrzymanie mocy produkcyjnych na czas wojny

Jak odrobić straty?

Wyborowi nowego szefa PGZ towarzyszyło wiele spekulacji. Jako następcę Kensboka od początku wskazywano wiceministra Chwałka. Ale nie tylko dlatego, że już wcześniej był w zarządzie PGZ, gdzie zdobywał doświadczenie biznesowe, zanim wrócił do MON.Choć o obsadzie zarządu PGZ decyduje rada nadzorcza naszej największej obronnej grupy kapitałowej, która ocenia kwalifikacje kandydatów zgłoszonych do konkursu, to jednak trudno nie odnieść wrażenia, że jest tak tylko formalnie.Zbyt wiele bowiem wskazuje na to, że ostateczne decyzje, kto zostanie prezesem PGZ, zapadają gdzie indziej. Ponoć o wyborze Sebastiana Chwałka na siódmego już prezesa PGZ odkąd PiS przejęło rządy, zadecydowano na najwyższych szczeblach władzy.Nadzór nad PGZ i jej spółkami sprawowało MON. Od grudnia 2019 r. przejęło go Ministerstwo Aktywów Państwowych. Od listopada 2020 r. za zbrojeniówkę odpowiadał podsekretarz stanu w MAP Zbigniew Gryglas, a po jego niedawnej dymisji, osobiście minister nowego resortu i wicepremier Jacek Sasin.Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej nie chciał się z tym pogodzić. Próbował zachować nadzór nad zbrojeniówką poprzez włączenie PGZ do powstającej Agencji Uzbrojenia, ale nieskutecznie. Mimo to szef MON nie zrezygnował z odzyskania PGZ.W opracowanej we wrześniu 2020 r. koncepcji utworzenia Agencji Uzbrojenia (AU) nadal jednym z wariantów jest objęcie nadzoru nad PGZ przez resort obrony za pośrednictwem AU, choć drugi wariant akceptuje obecnie istniejący stan rzeczy.Analitycy i komentatorzy wojskowi nie mają wątpliwości, że wybór prezesa PGZ ma w ten sposób zwiększyć nadzór MON nad polska zbrojeniówką i rozwiązać częściowo problem spowodowany dysonansem, jaki się wytworzył po utworzeniu MAP.Wicepremier Sasin nadzoruje spółki, za których produkcję płaci MON. Do tego wojsko, choć jest największym odbiorcą sprzętu produkowanego przez krajowe spółki obronne, nie ma na nie żadnego wpływu. To wymagało jakiegoś kompromisowego rozwiązania.Problem w tym, że kadrowa miotła macha w PGZ ostro już od dawna. Niemal coroczne zmiany na stanowisku prezesa, jak i w zarządzie utrudniają PGZ wypracowanie trwałej, długofalowej strategii, co ma negatywny wpływ na podległe spółki.Brak stabilizacji kadrowej w strategicznym dla polskiego przemysłu sektorze zbrojeniowym jest coraz bardziej widoczny. To politycy, w dużej część, ponoszą odpowiedzialność za wiele problemów PGZ.Jest dziś tajemnicą poliszynela, że zmiany w zarządzie PGZ to oznaka walki o wpływy w spółkach zbrojeniowych. Doskonale widoczna walka frakcyjna w rządzie PiS spowodowała, że dotychczasowi prezesi PGZ sprawowali tę funkcję średnio przez 14 miesięcy.Mimo propagandowych parawanów, rozkładanych przez rządzących, trudno przesłonić to, co widać coraz wyraźniej gołym okiem: Wciąż źle się dzieje w PGZ, najważniejszym dla bezpieczeństwa Polski i jej armii holdingu zbrojeniowym.Obok prestiżowych, wciąż rozwijających się spółek, które w największym stopniu wzmacniają potencjał PGZ, jak PIT-Radwar, Huta Stalowa Wola czy Przemysłowe Centrum Optyki PCO, duża część z ponad 30 spółek PGZ jest w nie najlepszej kondycji.A to właśnie potrzebą poprawy kondycji PGZ usprawiedliwiano wymianę prezesów, mimo, że mało który z nich miał wcześniej coś wspólnego ze zbrojeniówką. Tak się jednak nie działo. PGZ od lat jest na minusie.Według raportu NIK z działalności PGZ w latach 2015-2018 wynika, że w 2016 r. grupa straciła 104 mln zł. W 2017 - ponad 212 mln.Wprawdzie rok 2018 r. grupa zamknęła z 37,4 mln zł zyskiem, ale zdaniem osób zajmujących się wojskiem, był to efekt większych pieniędzy z budżetu MON przeznaczonych dla zakładów na utrzymanie mocy produkcyjnych na czas wojny.W 2019 r. PGZ odnotowała rekordową stratę 1,27 mld zł., która miała mieć charakter wyjątkowy. Wynikała ze strat spowodowanych m.in. zmianą wyceny certyfikatów MARS FIZ, która wyniosła 560 mln zł oraz trwałej utraty wartości udziałów i akcji spółek zależnych wycenionych na 529 mln zł.Ilona Kachniarz, dyrektor Departamentu Komunikacji i Marketingu w Polskiej Grupie Zbrojeniowej przekonywała, że strata netto PGZ za 2019 r. ma charakter jednorazowy. Straty te uda się odrobić w 2020 r.Optymizm wynikał m.in. z tego, że po 9 miesiącach 2020 r. skumulowany wynik ze sprzedaży wynosi 353,1 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r., w którym wyniósł 248,2 mln zł, był o 42 proc. wyższy.- Po 9 miesiącach przyrost skumulowanego wyniku EBITDA wyniósł 574,1 mln zł i był o 37proc. wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019 - mówiła WNP.PL Ilona Kachniarz. Jednak nawet optymistom trudno uwierzyć, że nowemu prezesowi uda się szybko odmienić kondycję PGZ i jej spółek. Wydaje się, że nawet rządzący nie mają co do tego złudzeń. Jak dotąd reformy PGZ, jak i zakupów dla wojska, pozostają w sferze deklaracji.