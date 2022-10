Sejm: Wiceszef MON: budżet na 2023 r. pozwoli na poprawę kluczowych zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP

Zaplanowany na 2023 r. budżet MON pozwoli na poprawę kluczowych zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP - mówił w czwartek na komisji obrony narodowej wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz.

Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej pozytywnie zaopiniowano rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2023 w części dotyczącej obronności. Opinia, przygotowana przez podkomisję stałą do spraw budżetu i finansów Sił Zbrojnych RP trafi do sejmowej Komisji Finansów Publicznych, która zajmie się całością ustawy budżetowej.

Wcześniej, przewodniczący podkomisji stałej ds. budżetu Leszek Dobrzyński (PiS) poinformował, że podkomisja przyjęła projekt opinii i pozytywnie ocenia strukturę budżetu MON.

Komisja odrzuciła natomiast zgłoszoną przez klub Lewicy poprawkę, która zakładała m.in. zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników cywilnych pięciu uczelni wojskowych.

Przedstawiając założenia wydatków MON na rok 2023, wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz podkreślał, że zwiększony budżet na obronność - 3 proc. PKB - ma być spożytkowany zarówno na dalszą modernizację, jak i na zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, a także na realizację procesu szkolenia. Przypomniał, że zgodnie z projektem wydatki obronne wyniosą 97,445 mld zł.

Podkreślał, że zaplanowany na 2023 r. budżet MON "pozwoli na poprawę kluczowych zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP". "Zadania rzeczowe zaplanowane na 2023 r. ukierunkowane zostały na realizacje priorytetowych celów, tj. wzmocnienie zdolności operacyjnych jednostek wojskowych dyslokowanych na wschodzie kraju poprzez formowanie i ukompletowanie struktur organizacyjnych 18. i 16. Dywizji Zmechanizowanej, osiągnięcie gotowości operacyjnej do wykonywania działań przez Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni i jednostki bezpośrednio mu podległe, osiągnięcie przez Wojska Obrony Terytorialnej pełnej gotowości do reagowania kryzysowego oraz współdziałania z jednostkami wojsk operacyjnych" - wyliczył.

Wskazał, że kolejna kwestia to zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych RP, dalsze tworzenie warunków do zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce oraz realizacja procesu szkolenia Sił Zbrojnych RP w szczególności w ramach krajowych i międzynarodowych ćwiczeń oraz treningów. Zaznaczył, że priorytetowe znaczenie będzie miało również wzmocnienie bezpieczeństwa oraz pozycji na arenie międzynarodowej.

Poinformował też, że zaplanowane w 2023 r. wydatki na uposażenia pozwoli m.in. na utrzymanie 125 651 żołnierzy zawodowych; 25 000 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej; 38 000 żołnierzy terytorialnej służby wojskowej. Wiceminister przedstawił też szczegółową strukturę wydatków.

"W ramach procesu modernizacji Sił Zbrojnych zakładamy kontynuowanie przedsięwzięć zmierzających do unowocześnienia i dostosowania Sił Zbrojnych RP do standardów Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz rozwijania zdolności wojsk do prowadzenia sojuszniczych operacji obronnych" - zapewnił.

Poseł Czesław Mroczek (KO) zwracał uwagę, że podpisana umowa na koreańskie armatohaubice K9 oznacza de facto wygaszenie produkcji polskich Krabów, które tak dobrze sprawdzają się obecnie na Ukrainie.

Skurkiewicz odnosząc się do kontraktów koreańskich, podkreślał, że MON w stu procentach wykorzystuje potencjał polskiego przemysłu obronnego. Przypominając o toczącej się wojnie w Ukrainie, podkreślał, że nas nie interesuje uzbrojenie, które trafi na wyposażenie polskiego wojska za kilka lat, ale już teraz. Zapewniał, że wszystko to, co nie jest możliwe do wyprodukowania na rodzimym rynku, kupowane jest za granicą.