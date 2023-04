Sekretarz NATO: pomoc Chin dla Rosji byłaby historycznym błędem Pekinu

- Pomoc Chin dla Rosji byłaby historycznym błędem - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na zakończenie spotkania szefów MSZ państw Sojuszu w Brukseli. - Chiny wiedzą, że jeśli zaczną dostarczać pomoc wojskową Rosji, konsekwencje będą poważne.

Szef NATO przypomniał też, że Chiny nie potępiły inwazji Rosji na Ukrainę, a zamiast tego zawarły z Rosją umowę o partnerstwie. "Chiny i Rosja zwiększają wspólne działania militarne w regionie Indo-Pacyfiku. Jakiekolwiek dostawy pomocy militarnej Chin dla Rosji byłyby historycznym błędem z daleko idącymi konsekwencjami" - podkreślił.

Rozmowy na spotkaniu ministerialnym dotyczyły wsparcie Ukrainy. "Musimy sprawić, że Ukraina będzie mieć zdolności odstraszania i będzie w stanie bronić się przeciwko przyszłym agresjom. To oznacza wzmocnienie ukraińskich sił zbrojnych" - zaznaczył Stoltenberg. Uzupełnił, że sojusznicy zgodzili się, że rozpoczną prace nad rozwojem strategicznych programów wsparcia dla Ukrainy.

"Jeśli Putin wygrałby na Ukrainie, byłby to niebezpieczny przekaz dla autorytarnych liderów, że mogą osiągnąć swoje cele poprzez użycie siły" - mówił sekretarz generalny. "Nasze wsparcie dla Ukrainy (...) jest w naszym wspólnym interesie bezpieczeństwa" - dodał.

Podkreślił również, że przyszłość Ukrainy jest w rodzinie euroatlantyckiej i że NATO będzie nadal wspierać Gruzję, Mołdawię oraz Bośnię i Hercegowinę.

Członkowie NATO są też zgodni - jak powiedział - że Szwecja musi jak najszybciej dołączyć do Sojuszu, po tym jak we wtorek do organizacji została przyjęta Finlandia.

Stoltenberg powiedział też, że zapowiedź Rosji rozmieszczenia taktycznej broni nuklearnej na Białorusi pokazuje, że wspólne oświadczenie Rosji i Chin kilka dni wcześniej było "pustymi obietnicami".

Przypomniał, że oświadczenie prezydenta Rosji Władimira Putina pojawiło się zaledwie kilka dni po tym, jak Rosja i Chiny wspólnie zadeklarowały, że państwa nie powinny rozmieszczać broni jądrowej poza swoimi granicami.

"Musimy uważnie obserwować, co robi Rosja" - zaznaczył szef NATO, dodając jednocześnie, że Sojusz nie dostrzegł jak dotąd żadnych oznak tego, by Rosja postępowała zgodnie z zapowiedzią Putina dotyczącą rozmieszczenia broni atomowej na Białorusi.