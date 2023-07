Sekretarz stanu USA: zapraszamy Nową Zelandię do AUKUS - projektu zbrojeniowego USA, W. Brytanii i Australii

Nowa Zelandia i inni partnerzy mogą się zaangażować w projekt zbrojeniowy AUKUS, łączący USA, Wielką Brytanię i Australią; będzie tam bardzo mile widziana - ogłosił amerykański sekretarz stanu Antony Blinken w czwartek w stolicy Nowej Zelandii, Wellington.

"Bardzo chętnie powitamy Nową Zelandię i innych partnerów, którzy mogą się zaangażować, jeśli uznają to za stosowne" - powiedział Blinken na konferencji prasowej.

Podczas jednodniowej wizyty w Wellington szef amerykańskiej dyplomacji spotkał się z premierem Nowej Zelandii Chrisem Hipkinsem i minister spraw zagranicznych Nanaią Mahutą.

"Od dawna współpracujemy w najważniejszych kwestiach bezpieczeństwa narodowego. Więc w miarę jak rozwijamy AUKUS, drzwi pozostają otwarte dla wszystkich" - dodał Blinken.

Kilkuetapowy projekt AUKUS to porozumienie w zakresie wymiany technologii zbrojeniowych, którego głównym celem jest zbudowanie przez Australię i Wielką Brytanię nowego okrętu podwodnego o napędzie nuklearnym. Nowe jednostki mają wykorzystywać również technologię amerykańską i wejść do służby pod koniec lat 30. Wcześniej Australia ma kupić co najmniej trzy nuklearne okręty podwodne od USA.

Mahuta zapewniła, że jest otwarta na współpracę wojskową w ramach AUKUS, ale nie jest gotowa na kompromis czy dyskusję wokół zmiany stanowiska Nowej Zelandii, jako państwa "wolnego od atomu". Dodała, że jej rozmowy z Blinkenem dotyczyły m.in. wyzwań związanych ze zmianami geopolitycznymi i klimatycznymi. Szefowa nowozelandzkiej dyplomacji podkreśliła przywiązanie obu państw do wartości demokratycznych i praw człowieka.