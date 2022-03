Sektor zbrojeniowy "wielkim wygranym", ale gospodarczo i tak stracimy

- W wymiarze produkcyjno-ekonomicznym „wielkim wygranym” każdej wojny jest sektor zbrojeniowy. I w zależności od jego wielkości w danym kraju, duże budżetowe nakłady na niego mogą mieć pewne przełożenie makroekonomiczne – tłumaczy dr Piotr Balcerowski, wiceprezes Instytutu Staszica. Jednak z reguły nie mogą one zniwelować strat związanych z ograniczoną produkcją na rynku cywilnym, nawet jeśli produkty wojskowe mogą służyć do tzw. podwójnego zastosowania.

Zdaniem wiceprezesa Instytutu Staszica, Narodowy Bank Polski z całą pewnością będzie odgrywał kluczową rolę „w okresie wojennym” w stabilizacji presji inflacyjnej, która i tak dała się nam we znaki w ostatnim czasie.



- Indeksy surowców, z ropą na czele, która zbliża się do 100 dol. za baryłkę – choć nie jest to cena maksymalna w historii, będą się niestety zwiększały, ale nie w wersji no limits. Z całą pewnością, w sytuacji, w której ceny zaczęłyby się wymykać spod kontroli, dojdzie do usztywnienia wyceny przez organizacje takie jak OPEC – przewiduje ekspert.

Jest on pewien, że NBP, oprócz użycia tradycyjnych narzędzi antyinflacyjnych na rynku wewnętrznym, będzie wykorzystywał swą wysoką pozycję w finansowych strukturach międzynarodowych, takich jak chociażby Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW), Banku Światowym i Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BRM) czy Europejskim Banku Centralnym (EBC).



- Z całą pewnością możemy być pewni, iż instytucje te będą w najbliższym czasie działać stabilizująco na proinflacyjne tendencje wywołane napaścią Rosji na Ukrainę – prognozuje dr Piotr Balcerowski.

Sektor zbrojeniowy zyska

Wyzwanie: zarządzanie i stress test dla przywództwa

- Choć wymiana handlowa z tymi krajami nie stanowi wielkiego wolumenu, zwłaszcza jeśli chodzi o eksport (odpowiednio 8,9 mld dol. i 5,8 mld dol.). Te, prawdopodobne, spadki eksportowe związane m.in. z brakiem możliwości rozliczeń w ramach systemu SWIFT, będą miały niestety pewne przełożenie na wzrost polskiego PKB, przynajmniej do czasu znalezienia innych rynków zbytu – przypuszcza wiceprezes Instytutu Staszica.Jak podkreśla, naturalnie spadek eksportu, w konsekwencji obniżenie dochodów i siły popytowej związanej z ograniczeniem zarobków, będzie miał negatywne przełożenie na polski wzrost gospodarczy i będzie sprawiał pewne trudności w polityce finansowej, ale skala nie będzie na tyle duża, aby np. doszło do radykalnego podniesienia stóp procentowych. - Choć, jako że wobec spadku wzrostu gospodarczego rząd za pomocą NBP będzie zapewne prowadził propopytową politykę, wyzwanie inflacyjne będzie się nasilać i może dochodzić do korekt stóp in plus – uważa dr Piotr Balcerowski.Ekspert jest przekonany, że powyższe procesy związane z konsekwencjami ograniczeń eksportowych i potencjalnym problemami z surowcami w tym ich wysoką ceną, będą niestety wzmocnione przez osłabienie innych gospodarek europejskich z niemiecką na czele i tym samym potencjalnym zmniejszeniem polskiego eksportu na te rynki.- Oczywiście w wymiarze produkcyjno-ekonomicznym „wielkim wygranym” każdej wojny jest sektor zbrojeniowy. I w zależności od jego wielkości w danym kraju, duże budżetowe nakłady na niego mogą mieć pewne przełożenie makroekonomiczne – tłumaczy wiceprezes Instytutu Staszica, choć, jego zdaniem, oczywiście z reguły nie mogą zniwelować one strat związanych z ograniczoną produkcją na rynku cywilnym, nawet jeśli produkty wojskowe mogą służyć do tzw. podwójnego zastosowania.- W każdym razie, zapowiedź Niemiec znacznego podniesienia nakładów na cele wojskowe w tym kontekście należy rozpatrywać jako pozytywny ruch, który, miejmy nadzieję, zmotywuje nas do podobnych kroków – analizuje dr Piotr Balcerowski, wskazując jednocześnie, że przede wszystkim zaś dodatkowo zmotywuje to polskich wojskowych innowatorów i zarządzających polskim przemysłem zbrojeniowym do intensyfikacji produkcji nowoczesnej broni polskiej.Wiceprezes Instytutu Staszica jest zdania, że, jak zawsze w sytuacjach ekstremalnych, wyzwaniem będzie zarządzanie i tzw. stress test dla polskiego przywództwa, w tym - przywództwa instytucji finansowych takich jak NBP.- Wszystkie naczelne zasady zarządzania kryzysowego będą miały tu zastosowanie z majważniejszą z nich tj. rally around the flag (and it’s leaders). A ujmując rzecz po staropolsku, można by również rzec „nie zmienia się koni podczas przeprawy przez rzekę” – opisuje obrazowo ekspert i zastrzega, że warunkiem stabilizowania sytuacji w czasach niepewności jest pokładanie zaufania w leaderach, którzy dotychczas się sprawdzili, bowiem zmiana zawsze niesie za sobą pewne ryzyko (If it ain’t broke, don’t fix it). Dotyczy to, według niego, wszystkich kluczowych instytucji państwa w tym tych odpowiedzialnych za stabilność złotówki, jak NBP.