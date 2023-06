Rosyjski generał Siergiej Surowikin był tajnym członkiem VIP Grupy Wagnera, która w minioną sobotę wszczęła bunt przeciw władzom rosyjskim - poinformowała telewizja CNN, powołując się na dokumenty, które jej udostępniono.

Dokumenty uzyskane przez niezależną rosyjską grupę dziennikarską Dossier Center z siedzibą w Londynie pokazują, że Surowikin był zarejestrowany w Grupie Wagnera i figuruje jako jej członek VIP wraz z co najmniej 30 innymi rosyjskimi przedstawicielami rosyjskich sil zbrojnych i wywiadu - informuje CNN.

CNN podkreśla, że nie jest jasne, z czym się wiąże członkostwo VIP w Grupie Wagnera.

Surowikina nie widziano publicznie od ostatniej soboty, kiedy to opublikował nagranie z apelem do właściciela Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna, by zaprzestał buntu. Od tego czasu nie wiadomo, gdzie przebywa.

Niezależny portal rosyjski Ważnyje Istorii podał, powołując się na dwa źródła zbliżone do rosyjskiego sztabu generalnego i Federalnej Służby Bezpieczeństwa, że władze rosyjskie przesłuchały Surowinikna, ale go zwolniły.

Surowikin jest cenionym dowódcą rosyjskiego lotnictwa wojskowego. Uzyskał przydomek "Generał Armagedon" z powodu bezlitosnych bombardować miast w Syrii.