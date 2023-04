Serbia: "Danas": Polska odegrała kluczową rolę w napędzaniu militarnej i politycznej pomocy Zachodu dla Ukrainy

Polska odegrała kluczową rolę w napędzaniu militarnej i politycznej pomocy Zachodu dla broniącej się przed rosyjską inwazją Ukrainy - przypomniał serbski dziennik "Danas", komentując środową wizytę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce.

"W centrum rozmów z polskim premier i prezydentem znalazły się broń i zboże" - podkreślił dziennik. "Wizyta Zełenskiego powinna złagodzić gniew polskich rolników, którzy protestują z powodu niekontrolowanego importu ukraińskich zbóż" - przypomniał "Danas".

"To pierwsza oficjalna wizyta ukraińskiego prezydenta w Polsce od początku pełnowymiarowej wojny i szansa do podziękowania Polakom za pomoc - humanitarną i militarną" - zaznaczył serbski dziennik, dodając, że od 24 lutego 2022 roku Warszawa wysłała na Ukrainę militarne wsparcie wyceniane na 2,4 mld euro.

Telewizja Nova - komentując wizytę Zełenskiego - zwróciła uwagę na to, że dochodzi do niej "w momencie, w którym Ukraina planuje nową kontrofensywę". W materiale przypomniano również, że "Polska przyjęła ponad milion ukraińskich uchodźców oraz odegrała ważną rolę w przekonaniu innych państw zachodnich do wysłania na Ukrainę czołgów i innego sprzętu".

Opublikowany przez dziennik "Politika" tekst skupił się na obietnicy prezydenta Zełenskiego, który powiedział w Warszawie, że "w przyszłości pomiędzy naszymi narodami nie będzie granic: politycznych, ekonomicznych i co szczególnie ważne, historycznych". "Żeby do tego doszło, musimy jednak zwyciężyć" - apelował Zełenski, cytowany przez serbski dziennik.

W artykule zwrócono także uwagę na poruszenie tematu odbudowy Ukrainy, w której Polska i polski biznes miałyby odegrać jedną z najważniejszych ról.