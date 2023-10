Siły powietrzne azjatyckiego kraju wytyczają nowy kierunek. Będą pierwsze na świecie

Jak poinformowała WNP.PL firma Airbus, wspólnie z Siłami Powietrznymi Singapuru (RSAF) przeprowadzono testy automatycznego tankowania w locie (A3R) z udziałem maszyny A330 i F-15. Testy poprzedzają certyfikację nowej zdolności A330 MRTT planowaną na pierwszą połowę 2024 r.

Siły powietrzne Singapuru staną się pierwszymi siłami powietrznymi na świecie, posiadającymi możliwości automatycznego tankowania w locie wszystkich samolotów.

Testy w locie z udziałem F-15SG przeprowadzono w Singapurze pod nadzorem hiszpańskiego organu certyfikującego INTA.

Airbus deklaruje, że tę zdolność tankowania w locie statków powietrznych można rozszerzyć o inne państwa. Dla Polski to ciekawa propozycja.

W ciągu trzech tygodni sierpnia br. załoga A330 MRTT (Multi Role Tank Transport), należącego do RSAF, przeprowadziła pomyślnie serię testów tankowania w powietrzu. Nawiązała w trybie automatycznym ponad 500 kontaktów na sucho i na mokro, bez przesyłania i z przesyłaniem paliwa z wszystkimi typami samolotów RSAF, w tym z myśliwcem F-15SG, singapurskim wariantem wielozadaniowego amerykańskiego odrzutowca F-15E.

- Dzięki A330 MRTT oraz współpracy Airbusa z Siłami Powietrznymi Singapuru przyszłość tankowania w locie stała się rzeczywistością. RSAF staną się pierwszymi siłami powietrznymi na świecie, posiadającymi możliwości automatycznego tankowania w locie ze sztywnego łącza wszystkich samolotów mogących być odbiorcami paliwa w locie - powiedział Jean-Brice Dumont, szef wojskowych systemów latających w Airbus Defense and Space.

Dodał również, że tę zdolność można rozszerzyć o tankowanie w locie statków powietrznych z innych państw.

Testy w locie z udziałem F-15SG przeprowadzono w Singapurze, sprawdzając możliwości AAR w całym zakresie parametrów lotu i różnych warunkach pogodowych pod nadzorem hiszpańskiego organu certyfikującego INTA (National Institute for Aerospace Technology).

Automatyczne tankowanie w locie w nocy F-15 i F-16

Podczas testów wykonano loty w warunkach nocnych nie tylko z F-15, ale także z singapurskimi A330 MRTT i F-16 jako biorcami paliwa. Posłużyły one do gromadzenia danych, pozwalających ukończyć opracowywanie i uruchomianie funkcjonalność tankowania w nocy w trybie automatycznym. W lipcu 2022 r. A330 MRTT stał się pierwszą na świecie latającą cysterną certyfikowaną do prowadzenia automatycznego tankowania w powietrzu w świetle dziennym samolotów F-16 i A330 MRTT.

System automatycznego tankowania zmniejsza obciążenie pracą operatora systemu przetaczania paliwa, poprawia bezpieczeństwo i optymalizuje szybkość przesyłania paliwa w warunkach operacyjnych, co pozwala zwiększać przewagę własnych sił lotniczych.

Użytkowany operacyjnie od 2014 r. Airbus A330 MRTT jest certyfikowany na okoliczność tankowania w powietrzu w systemach sztywnego boomu, jak i giętkiego węża samolotów typu F-15, F-16, F-35, A330 MRTT, E-3 AWACS, Eurofighter i innych.

Airbus A330 MRTT jest jednym z najbardziej popularnych samolotów tankowania powietrznego nowego pokolenia. Jego głównym rywalem na rynku tankowania powietrznego jest amerykański Boeing.

Polska będzie potrzebowała takich samolotów. Mogą tankować F-16 oraz F-35

Airbus może wykonać szerokie spektrum zadań. Od wsparcia strategicznego: zaopatrywania innych samolotów w dodatkowe paliwo w locie za pomocą przewodu sztywnego oraz za pomocą przewodu giętkiego, przewozu palet z ładunkami cargo, personelu oraz ważnych osobistości, ewakuacji medycznej, po rozpoznanie radioelektronicznego.

Taki samolot jest potrzeby Siłom Powietrznym w Polsce. Już przed kilku laty władze Holandii, Norwegii i Polski zdecydowały się na przygotowanie do negocjacji w celu wspólnego pozyskania wielozadaniowych samolotów transportowo-tankujących A330 MRTT.

Miały wspólnie zakupić i eksploatować flotę maszyn A330 MRTT, które wstępną gotowość bojową miały osiągnąć w 2019 r. Podjęte decyzje nie przełożyły się jednak na zobowiązania do zakupu tych samolotów.

Podczas tegorocznego MSPO w Kielcach Airbus przedstawił model tego samolotu. Jak mówili przedstawiciele firmy, wybierający ten latający tankowiec mogą zdecydować się na zbudowanie własnych możliwości tankowania w locie, albo dołączyć do europejskiego programu współdzielenia floty.

Polska będzie potrzebowała takich zdolności, kiedy w przyszłości zdecydowanie wzrośnie liczba samolotów bojowych Sił Powietrznych zdolnych do uzupełniania paliwa w powietrzu.