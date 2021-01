Skąd problemy Grota? Generałowie szczerze o zamieszaniu

Publikacja o polskim karabinie Grot produkowanym przez Fabrykę Broni Łucznik, wywołała prawdziwą burzę. Poprosiliśmy wysokich rangą wojskowych, by bez emocji, zgodnie ze swoją specjalistyczną wiedzą spróbowali wyjaśnić, jaka to broń i skąd wzięły się problemy.

Najpierw kontrakt, potem badania

Żołnierz najlepszym testerem

Procedury zobowiązują

- Znam Pawła Mosznera i wiem, że praca, którą wykonał, jest solidna. Ja trzymałem ten karabinek w rękach podczas Targów Obronnych w Kielcach i mogę powiedzieć jedno: ładnie wygląda. Jeśli chodzi o inne oceny, opieram się na opiniach ekspertów - mówi WNP.PL gen. Bieniek.Według niego zakłady produkujące broń zbyt mało mówią na ten temat. Potwierdzają, że nadal udoskonalają tę broń.- Dobrze, że tak robią, ale przecież ten karabinek nie powstał w ciągu roku. Na jego doskonalenie było wiele lat. A nie było próby piaskowej, pyłowej, błotnej, które są dla broni strzeleckiej żołnierza podstawowe - dodaje gen. Bieniek.Fabryka przyznaje też, że mają 4 proc. reklamacji. - Wyobraźmy sobie, że na polu walki 4 proc. walczących żołnierzy nie może strzelać, bo zacięła im się broń, przegrzała lufa czy pękł zamek. Możliwości wykonania zadania są mocno ograniczone - opowiada.Według generała Bieńka usterki broni wcale nie znaczą, że trzeba ją złomować. Po prostu ta partia karabinków, która jeszcze nie została przekazana wojsku powinna trafić do żołnierzy bez usterek.Badania kwalifikacyjne Grota zakończyły się w listopadzie 2017 r. Komisja ewidentnie stwierdziła, że karabinek spełnia określone wymagania, to znaczy, że jest bezpieczny i może być wprowadzony do sił zbrojnych. Problem w tym, że kontrakt zawarto już we wrześniu 2017 r.- Zapewnienia ministra obrony Antoniego Macierewicza, że karabinek przeszedł wszystkie testy, były próbą "picowania" rzeczywistości - uważa oficer, którzy miał bezpośredni kontakt z przebiegiem prac nad karabinkiem Grot, zastrzegając anonimowość.Mówi, że nie jest to rzeczą naturalną, by ze względów wizerunkowych zawierać kontrakt na pół miliarda złotych dając warunek, że w momencie dostaw, za 3 miesiące karabinek ma już mieć zrobione badania.

Nasi rozmówcy nie mają wątpliwości - nie tak powinny być wydawane publiczne pieniądze. Badania kwalifikacyjne broni powinny dotyczyć prototypowej serii wyrobu.Kiedy jednak kupuje się dziesiątki czy setki tysięcy egzemplarzy, trzeba mieć świadomość, że próba kwalifikacyjna, na której prowadzi się badania, jest z reguły mała. Dlatego (tak robią Amerykanie) kupuje się serię próbną, którą testują żołnierze.Co prawda w naszych przepisach nie ma pojęcia partii próbnej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by taki zakup zaplanować kupując tysiąca czy dwa tysiące egzemplarzy, przekazać je wojsku, przetestować, usunąć usterki i dopiero wtedy kupić większą partię.Umowa zapewne zobowiązuje wykonawcę do usuwania wszelkich usterek, ale trzeba mieć świadomość, że czym innym jest usuwanie ich z partii tysiąca karabinków, a czym innym z partii liczącej 40 tys. sztuk.Procedury, przypominają nasi wojskowi rozmówcy, wprowadza się nie po to, by utrudnić życie fabryce, ale by ograniczyć ryzyko wpadek.W decyzji MON nr 444 zapisano, że jednym z dokumentów wymaganych do wydania decyzji wprowadzającej sprzęt do sił zbrojnych przez szefa Inspektoratu Uzbrojenia, jest orzeczenie o zakończeniu pracy rozwojowej. - W przypadku Grota, według mojej wiedzy, nie ma takiego orzeczenia. Jest tylko orzeczenie o zakończeniu badań kwalifikacyjnych, a to dwa różne dokumenty - dodaje nasz rozmówca.Aktualne problemy to konsekwencja decyzji ówczesnego ministra Antoniego Macierewicza. A jest jeszcze sprawa przetargu na Ukrainie na Groty, w którym mogliśmy mieć szanse... Gdyby tylko starczyło cierpliwości, by poczekać trzy miesiące do zakończenia badań kwalifikacyjnych, dziś zapewne nie byłoby burzy wokół polskiego karabinka.