Skurkiewicz: W ćwiczeniach BALTOPS na Bałtyku wezmą udział 42 okręty i około 100 statków powietrznych

42 okręty i około 100 statków powietrznych 14 państw NATO oraz kandydujących Szwecji i Finlandii wezmą udział w ćwiczeniach BALTOPS 22 na Morzu Bałtyckim - powiedział PAP wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. Ćwiczenia rozpoczną się w niedzielę i potrwają do 17 czerwca.

BALTOPS to ćwiczenia organizowane na Morzu Bałtyckim co roku od 1972 r. przez dowództwo Morskich Sił Uderzeniowych i Wsparcia NATO (STRIKFORNATO). W tegorocznej edycji wezmą udział: Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Francja, Niemcy, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Polska, Turcja, Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania, a także dwa kandydujące do NATO państwa - Finlandia oraz Szwecja, która będzie gospodarzem tegorocznych ćwiczeń. Ćwiczenia rozpoczną się w niedzielę 5 czerwca i potrwają do 17 czerwca.

"W tych ćwiczeniach będą uczestniczyło 16 państw, które wydzielą 42 okręty i około 100 statków powietrznych" - poinformował Skurkiewicz w rozmowie z PAP. Jak dodał, ćwiczenia obejmą zakresem Morze Bałtyckie i morze terytorialne państw biorących udział w ćwiczeniu oraz strefy powietrzne Polski, Niemiec, Danii, Szwecji, Litwy oraz Łotwy.

Sojusznicy i partnerzy będą ćwiczyć lądowanie z morza, strzelania artyleryjskie, zwalczanie okrętów podwodnych, obronę powietrzną, usuwanie min, także z użyciem podwodnych pojazdów bezzałogowych, oraz działania medyczne. Tegoroczny scenariusz przewiduje też wsparcie duchowe zaangażowanych w ćwiczenie kapelanów wojskowych z pięciu państw.

Jak informowała we wtorek "Rzeczpospolita", ze strony polskiego wojska udział w manewrach wezmą okręty z 8 Flotylii Obrony Wybrzeża: okręt transportowo-minowy ORP "Toruń" oraz dwa trałowce" ORP "Wdzydze" i ORP "Drużno". Dodatkowo oficerowie Marynarki Wojennej zasilą skład sztabu ćwiczących jednostek oraz kierownictwo ćwiczenia.

Celem BALTOPS jest doskonalenie szybkiej międzynarodowej odpowiedzi w razie kryzysu i demonstracja zaangażowania Sojuszu w utrzymanie pokoju w regionie. Tegoroczne ćwiczenie koncentruje się na zdolności do odpowiedzi różnych rodzajów sił zbrojnych i wojsk istotnej dla utrzymania swobody żeglugi w regionie Morza Bałtyckiego.

Polska uczestniczyła w ćwiczeniu jeszcze przed wstąpieniem do NATO, jako kraj partnerstwa dla pokoju. Przez pewien czas, do 2012 r. brała w nim udział także Rosja.

Szwecja, która jest krajem-gospodarzem tegorocznej edycji, obchodzi 500-lecie swojej marynarki wojennej.