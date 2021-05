Skytruck z Mielca oferowany amerykańskim wojskom specjalnym

Produkowany w Polsce turbośmigłowy M28 Skytruck znalazł się wśród samolotów oferowanych wojskom specjalnym USA - informację oficjalnie potwierdziła korporacja Lockheed Martin, do której należą PZL Mielec.

- Należąca do firmy Lockheed Martin spółka PZL Mielec, nawiązała współpracę z amerykańską firmą Sierra Nevada Corporation, dzięki której może oferować specjalnie zmodyfikowaną wersję turbośmigłowego samolotu M28, spełniającą wymagania amerykańskiego Dowództwa Operacji Specjalnych w programie "Armed Overwatch - powiedział dyrektor ds. komunikacji Lockheed Martin w Europie John Neilson.



- Jesteśmy zaszczyceni, że ten specjalny wariant, o nazwie MC-145B, został wybrany jako jeden z pięciu samolotów w ostatniej fazie demonstracyjnej tego programu. Uważamy, że MC-145B jest najbardziej wszechstronnym - zdolnym do wykonywania różnego rodzaju misji, najbardziej wydajnym, ze względu na możliwości uzbrojenia i wykonywania misji rozpoznawczych) oraz najbardziej wytrzymałym - dwa silniki - rozwiązaniem do realizowania zadań z zakresu operacji specjalnych - dodał John Neilson.



Końcowa prezentacja samolotu potencjalnemu użytkownikowi ma się odbyć w czerwcu i lipcu tego roku.



- Ze względu na zbliżające się prezentacje i trwającą procedurę nie możemy w tej chwili udostępniać żadnych innych informacji - zastrzegł Neilson.



Jak informowały specjalistyczne media, w zorganizowanym przez amerykańskie dowództwo operacji specjalnych (SOCOM) programie samolotów wsparcia i rozpoznania "Armed Overwatch" oferty złożyło pięć podmiotów.



Nowe samoloty mają zastąpić U-28A Draco - specjalną wersję maszyny Pilatus PC-12. Do końcowych prób zakwalifikowano pięć konstrukcji: Beechcraft AT-6 Texan II, AirTractor AT-802U, Leidos Bronco II, MAG Aerospace MC-208 oraz Skytrucka, oferowanego przez amerykańską firmę Sierra Nevada.



M28 Skytruck to zmodyfikowana i zmodernizowana przez PZL Mielec odmiana radzieckiego samolotu An-28. Amerykańskie siły specjalne już wcześniej zakupiły kilkanaście samolotów tego typu; większość została później przekazana jako nadwyżki sprzętowe m. in. Estonii, i Kenii. Skyrucki z Mielca zakupili także odbiorcy z Nepalu, Wenezueli i Wietnamu. Uzyskał on także certyfikaty w Brazylii, Indiach, Indonezji, Kolumbii, Tajwanie oraz RPA.