Śmierć Prigożyna pokazuje, ile warte są układy z Putinem

Śmierć szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna pokazuje, że Władimir Putin nie jest przywódcą, z którym można iść na kompromis lub układy - oświadczył w wywiadzie dla CNN prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Kiedy chcesz dojść z kimś do kompromisu, czy podjąć dialog, nie możesz zrobić tego z kłamcą" - powiedział Zełenski we fragmencie rozmowy z Fareedem Zakarią w CNN. Była to jego reakcja na sugestie, że w świetle powolnych postępów ukraińskiej kontrofensywy nastał czas podjąć rozmowy z Rosją

Wskazał przy tym na los twórcy rosyjskiej armii najemniczej, znanej jako Grupa Wagnera, Prigożyna, który zginął w katastrofie samolotu miesiąc po tym, gdy zawrócił swoje wojska spod Moskwy i zawarł układ z Putinem.

Ukraiński prezydent zwrócił też uwagę na inne ofiary rosyjskiej agresji.

"Czy widział pan jakiekolwiek kompromisy ze strony Putina w innych sprawach? Z Gruzją? Z Mołdawią?" - zapytał retorycznie.