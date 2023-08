Śmigłowce bojowe Mi-24 mają nas obronić przed prowokacjami na granicy z Białorusią

Kontrowersji wobec wlotu białoruskich śmigłowców z polską granicę ciąg dalszy. Analitycy wojskowi przekonują, że to nie był incydent i białoruskie śmigłowce wykonywały zlecone im zadania. Choć na granicy mamy dużo ludzi i sprzętu, to procedury jednak nie zadziałały. To dziwi.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Mimo że w kontrofensywie ukraińskiej bierze udział ok. 150 tys. żołnierzy, jej rezultaty są wciąż niewielkie.

Rosja zapowiedziała, że nasili swoje ataki na ukraińską infrastrukturę w odwecie za ataki dronów na swoje terytorium.

W Polsce daliśmy się zaskoczyć jawną prowokacją białoruską, a raczej pewnie rosyjską. Wojsko nie zadziałało tak, jak powinno.

Ukraińskie wojska posuwają się naprzód bardzo powoli. Boje są ciężkie, a Ukraińcy nie przełamali jeszcze nawet pierwszej linii obrony. Mają jednak wciąż inicjatywę.

2 sierpnia Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że siły ukraińskie prowadziły działania ofensywne w pobliżu Bachmutu oraz na kierunkach Berdiańska (obszar obwodu zaporosko-donieckiego) i Melitopola (zachodni obwód zaporoski).

Ukraińskie oddziały posuwały się na północ od Kurdiumiwki w rejonie Bachmutu. Siły rosyjskie przekazały, że odparły ukraińskie ataki na linii Swatowe-Kreminna w kierunku Łymana oraz w okolicach miejscowości Staromajorske na granicy obwodu doniecko-zaporoskiego i niedaleko miejscowości Robotyne w zachodnim obwodzie zaporoskim.

Atakowały też wojska rosyjskie. Prowadziły choćby natarcia wzdłuż linii Kupiańsk-Swatowe, w pobliżu Kreminnej, a także wokół Bachmutu i wzdłuż linii Awdijiwka-Donieck. Na niektórych odcinkach zyskały niewielkie zdobycze terytorialne.

Portal Politico podał, powołując się na przedstawicieli Pentagonu, że w ukraińskiej ofensywie uczestniczy 150 tys. żołnierzy. Jednak jak dotąd nie przyniosło to znaczących rezultatów.

I to mimo dołączenia do walki w obwodzie zaporoskim, w okolicach miejscowości Orichiwka, dodatkowych jednostek żołnierzy szkolonych przez państwa zachodnie. Waszyngton spodziewa się, że walki na południu mogą potrwać aż do zimy.

Rosja zapowiedziała, że nasili ataki na ukraińską infrastrukturę w odwecie za ataki dronów na swoje terytorium, w tym na Moskwę.

Rosyjskie drony Shahed zniszczyły infrastrukturę portową w obwodzie odeskim

Kolejny zmasowany atak rosyjskich dronów kamikadze na Ukrainę. W środę (2 sierpnia) nad ranem Kijowem wstrząsnęła seria wybuchów. Ukraińska obrona przeciwlotnicza przystąpiła do akcji. Mer miasta Witalij Kliczko powiedział, że wszystkie ataki odparto.

Siły rosyjskie przeprowadziły atak dronów Shahed nie tylko na obwód kijowski, ale też odeski. Ukraińska obrona powietrzna zniszczyła 23 drony, ale nieokreślona liczba tych urządzeń uderzyła jednak w infrastrukturę portową w obwodzie odeskim.

W wyniku ataku w porcie Izmail zniszczono ok. 40 tys. ton zboża przeznaczonego do wysyłki do kilku krajów afrykańskich, Chin oraz Izraela. Uderzając w infrastrukturę do przechowywania zboża Rosja chce zastąpić Ukrainę w jego dostawach do Afryki i innych państw.

Wojsko nie zareagowało na śmigłowce Białorusi, jak powinno

Nie milkną echa incydentu, spowodowanego wlotem białoruskich śmigłowców w polską przestrzeń powietrzną. Pojawiły się informacje, że leciały na wysokości 100 m i były nad naszym terytorium przez 10 minut.

Jeden ze śmigłowców to najnowsza wersja Mi-8 przeznaczona dla specnazu. Białoruś dysponuje 12. takimi śmigłowcami. Wyposażone są w zmodyfikowany system kamer, dysponują flarami do obrony przed pociskami przeciwnika wystrzeliwanymi z ziemi i powietrza, a także opancerzoną kabinę pilotów.

Analitycy wojskowi i komentatorzy podkreślają, że zaskoczeni zostaliśmy jawną prowokacją białoruską, a raczej pewnie rosyjską, bo Alaksandr Łukaszenka sam nie podjąłby takiej decyzji.

Polskie wojsko wiedziało o ćwiczeniach na Białorusi przy polskiej granicy. Białoruś zgłosiła nawet, że będą tam ćwiczyć 3 śmigłowce. Wiedząc o tym nie zrobiono nic, aby zorganizować system monitorowania przestrzeni powietrznej na niskich wysokościach w pobliżu granicy.

Wojsko wysłało na wschód śmigłowce bojowe Mi-24. Nie zmienia to faktu, że to już kolejny przykład chaosu informacyjnego, jaki panuje w MON, które jako jedyny polski resort nie ma nawet rzecznika prasowego. Władze nie tak powinny reagować na zagrożenia.

Rosyjscy oficerowie otruci podczas świętowania Dnia Wojsk Powietrznodesantowych

Jak podaje agencja Interfax-Russia, ruch na Moście Krymskim został tymczasowo wstrzymany. Nie podano przyczyn podjęcia tych kroków. Władze apelują, by osoby na moście i w strefie kontroli zachowały spokój. Niedawno most został uszkodzony przez ukraińskie bezzałogowce.

Petro Andriuszczenko, doradca lojalnego wobec władz w Kijowie mera Mariupola poinformował w środę na Telegramie, że rosyjscy oficerowie zostali otruci podczas świętowania Dnia Wojsk Powietrznodesantowych.

W stanie ciężkim do szpitala trafiło 17 rosyjskich wojskowych. Umarło dwóch oficerów. Los pozostałych 15 jeszcze nie jest pewny. Podejrzewa się, że do jedzenia dodano wojskowym cyjanek i pestycydy.

Po wypowiedzi polskiego polityka o tym, że Ukraińcy powinni okazać więcej wdzięczności za pomoc, którą dostali z Polski, Wołodymyr Zełenski powiedział, że nie pozwoli żadnym politycznym siłom zepsuć stosunków między ukraińskim i polskim narodem.

Rosja tworzy z rezerwistów kolejne oddziały. Mają wejść do walki za dwa miesiące

Rosyjska agencja informacyjna TASS podała informację, że Moskwa testuje w warunkach bojowych nowy sprzęt do walki z ukraińskimi bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Chodzi o system Szafir, skutecznie zakłócający działania dronów w promieniu 5 km. Rosjanie pokładają w nim duże nadzieje. Wykorzystano go do osłony jednostek inżynieryjnych w czasie prac przy fortyfikacjach. System okazał się ponoć niezwykle skuteczny.

Rosyjskie MON oficjalnie dostarczyło 2 sierpnia karabiny maszynowe, karabiny przeciwdronowe i pojazdy UAZ siłom Obrony Terytorialnej obwodu biełgorodzkiego i kurskiego. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział dziennikarzom, że są to niezbędne środki przeciwko atakom z terytorium Ukrainy.

Według brytyjskiego wywiad Rosja tworzy z rezerwistów kolejne oddziały, jednak jest mało prawdopodobne, by uzupełnienie ponoszonych strat było możliwe bez kolejnej fali przymusowej mobilizacji.

Wkrótce na front mają trafić dwie nowe, duże formacje wojskowe, które są formowane od dwóch miesięcy.