Śmigłowce dla Kruka. Są faworyci, ale nadal nie wiadomo, kiedy cokolwiek kupimy

Przez moment wydawało się, że program Kruk, w którym polskie wojsko chce kupić 32 śmigłowce szturmowe nowej generacji, wreszcie ruszy. I to spektakularnie! Spekulowano, że podczas spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Donaldem Trumpem podpisaćno umowę na zakup śmigłowców szturmowych. Tak się nie stało... Co nie znaczy, że ostatecznie do tego nie dojdzie.

Co drugi Black Hawk - z Polski

Produkowany w PZL-Świdnik

Modernizacja, której nie ma

Szanse Vipera wzrosły, kiedy na zakup tandemu wiropłatów Venom i Viper zdecydowały się Czechy. Podobno MON jest nim również zainteresowany. W gronie faworytów pozostaje też wciąż śmigłowiec S-70i Black Hawk, zbudowany przez Sikorsky Aircraft Corporation, a ostatnio dołączył do tego grona również również włoski AW249 od Leonardo.W styczniu 2019 r. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, podpisał z PZL Mielec, zakładami należącymi do amerykańskiej firmy Sikorsky, która jest częścią koncernu Lockheed Martin, umowę na zakup 4 śmigłowców S-70i Black Hawk dla wojsk specjalnych. Wartość kontraktu wyceniono na 683,4 mln zł.- Mam nadzieję, że to dopiero początek współpracy - mówił wówczas Janusz Zakręcki, prezes zarządu, dyrektor naczelny PZL Mielec. Zapewnił, że zakłady są zdolne budować dużo więcej śmigłowców i to w różnych konfiguracjach.Zwrócił uwagę, że Black Hawki latają już w policji, do której 4 takie śmigłowce trafiły w 2017 r. Jak podkreślała firma Lockheed Martin, umowa ta przyczyni się do utrzymania ok. 1700 miejsc pracy w Mielcu i firmach włączonych w dostawy części.Co drugi nowy śmigłowiec Black Hawk, według zapewnień firmy, jest z Polski. PZL Mielec to jedyne zakłady na świecie poza Stanami Zjednoczonymi, gdzie powstają tego typu śmigłowce od „a do z”.Budowa tych maszyn wesprze zatrudnienie 5 tys. dodatkowych osób w spółkach w polskim łańcuchu dostaw firmy. Podobnie rzecz ma się w zakładach PZL-Świdnik, będących polską spółką należącą do koncernu Leonardo. W tych zakładach w 2019 r. wojsko zakupiło 4 śmigłowce morskie AW101 dla Marynarki Wojennej.Rok później, w maju 2020 r., związkowcy PZL Świdnik, zatrudniającej 3 tys. osób, a do tego ok. 900 krajowych kooperantów, skierowali apel do najwyższych władz o wsparcie. Wskazywali na konieczność zwolnień i obawy o przyszłość zakładu.Jedną z przyczyn problemów miało być odwołanie obiecywanego podczas kampanii wyborczej kontraktu na modernizację 30 śmigłowców Sokół, wartego 1,5 mld zł.Zobacz także: Jaki śmigłowiec kupimy w programie Kruk i dlaczego pewnie amerykański

Związkowcy podkreślali, że czekają na wiążące decyzje współpracy z koncernem Leonardo, do którego należy PZL-Świdnik, w budowie nowego śmigłowca uderzeniowego w programie Kruk, ale też śmigłowca wsparcia w programie Perkoz.W programie Kruk Leonardo proponuje Polsce dołączenie do projektu nowego śmigłowca bojowego AW249. Nowy śmigłowiec bojowy w polskim wariancie zostałby całkowicie wyprodukowany w PZL-Świdnik. Przy czym firma oferuje Polsce suwerenność wewnętrzną i zewnętrzną, militarną i gospodarczą.- Polski przemysł zbrojeniowy skorzystałby na tym poprzez realne zaangażowanie w projekt, dostęp do technologii i know-how, a otwarta architektura proponowanej platformy śmigłowcowej stwarza duży potencjał dla przyszłych modernizacji, aktualizacji czy modyfikacji, znacząco obniżając koszty - zapewnia Marco Lupo, który na początku czerwca 2020 r. zastąpił Beatę Stelmach w fotelu prezesa PZL-Świdnik.Co więcej, nowy polski wariant śmigłowca bojowego mógłby być oferowany na rynkach zagranicznych także przez polski rząd w ramach transakcji międzyrządowych G2G - podobnie jak to proponuje Leonardo w przypadku nowego polskiego śmigłowca wielozadaniowego, a więc w programie Perkoz.Uczestnictwo w całym projekcie śmigłowca bojowego jest szansą dla polskiego przemysłu lotniczego, sił zbrojnych, rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Zapewnia oszczędności i suwerenność zarówno wojskową, jak i przemysłową, na dodatek z możliwościami eksportowymi. Pozwoliłoby to Polsce przede wszystkim pozostać w czołówce technologii wiropłatów, biorąc pod uwagę także złożoność śmigłowca bojowego.Wygląda na to, że wybór oferenta nie będzie łatwy. Zwłaszcza że - jak się wydaje - zakup nowych śmigłowców spadł na dół listy pilnych potrzeb MON.Resort obrony deklaruje priorytetowe traktowanie programu Kruk co najmniej od 2017 r., od kiedy, zgodnie z rekomendacjami Strategicznego Przeglądu Obronnego, zdecydowano o zmianie priorytetów modernizacji floty śmigłowcowej z maszyn transportowo-wielozadaniowych na uderzeniowe.Wciąż jednak nie ma decyzji co do wyboru śmigłowców dla Kruka. Kłopot trwa od czasu zakończonej niepowodzeniem procedury zakupu śmigłowców wielozadaniowych Airbus Helicopters H225M Caracal.W czerwcu 2020 r. wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz informował, że faza analityczno-koncepcyjna dla śmigłowca uderzeniowego w programie Kruk, rozpoczęta w 2014 r., nie została zakończona.To znaczy, że od 6 lat nie ma postępów w programie Kruk. Zamiast nowych śmigłowców uderzeniowych mających zastąpić Mi-24, planowana jest modernizacja tych wiekowych maszyn. Choć i w tej sprawie nie ma decyzji...