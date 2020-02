Śmigłowce Leonardo na nowym brytyjskim lotniskowcu HMS Prince of Wales

Jak informuje WNP.PL firma Leonardo, 29 lutego 2020 r. w Liverpoolu zacumował lotniskowiec brytyjskiej Królewskiej Marynarki Wojennej o wyporności 65000 t. Na jego uzbrojeniu są śmigłowce marynarki wojennej Wildcat oraz Merlin produkowane przez Leonardo, które od lat są na wyposażeniu brytyjskiej marynarki.

Kupiliśmy cztery śmigłowce AW101

W maju w 2018 r. Wojciech Skurkiewicz, wiceszef MON poinformował, że w skutek wycofania się producenta małych śmigłowców pokładowych Kaman SH-2G z serwisu, MON zredefiniował wymagania na śmigłowce dla marynarki i zamiast dużych maszyn ZOP/SAR chce pozyskać śmigłowce pokładowe.- W najbliższym czasie planowane jest pozyskanie 4 śmigłowców pokładowych w związku z wycofaniem maszyn Kaman SH-2G Seasprite. Stacjonują one na fregatach Oliver Hazard Perry ORP Gen. K. Pułaski i ORP Gen. T. Kościuszko, wraz z którymi trafiły do polskiej marynarki- mówił wtedy wiceminister Skurkiewicz.Zobacz także: Marynarka Wojenna RP idzie na dno. Jest jeszcze jedna zła informacja Dodał, że cztery maszyny mające je zastąpić zostaną pozyskane w ramach trwającej procedury na śmigłowce morskie, przeznaczone zarówno do zwalczania okrętów podwodnych, jak i do bojowego poszukiwania i ratownictwa (CSAR). Oznacza to jednak znaczącą zmianę wymagań, aby zamiast ciężkich maszyn operujących z lądu kupić śmigłowce pokładowe.AW159 to śmigłowiec pokładowy, mogący wykonywać wiele różnych zadań na morzu. W celu precyzyjnego namierzania okrętów podwodnych Wildcat posiada system sonarowy Compact Flash Sonic oraz radar AESA typu Selex Galileo Seaspray 7000E oraz głowicę optoelektroniczną L-3 Wescam MX-15Di.Uzbrojenie mogą stanowić np. pociski rakietowe Sea Venom lub torpedy Sting Ray i bomby głębinowe. Brytyjskie siły zbrojne otrzymały 44 morskie helikoptery do zwalczania okrętów podwodnych, noszące brytyjskie oznaczenie Merlin HM1, maja je także Koreańczycy z południa i wojsko filipińskie.Ostatecznie, po kolejnej redefinicji celów śmigłowców morskich w kwietniu 2019 r. szef MON Mariusz Błaszczak podpisał wartą 1,65 mld zł brutto umowę na zakup czterech śmigłowców AW101 dla Marynarki Wojennej wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym oraz sprzętem medycznym. Maszyny mają być dostarczone do końca 2022 r.Jak informował MON w skład pakietu logistycznego wchodzi zapas części zamiennych i eksploatacyjnych oraz sprzęt na potrzeby obsługi naziemnej śmigłowców. Pakiet szkoleniowy obejmuje z kolei kompleksowe szkolenie pilotów i personelu technicznego. Znacząca część produkcji ma się odbywać w Świdniku.