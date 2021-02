Śmigłowce przyszłości dla US Army. A co dla nas?

Należąca do Lockheed Martin spółka Sikorsky Aircaft wraz z Boeingiem z końcem stycznia 2021 r. zaprezentowały koncepcję śmigłowca wielozadaniowego Defiant X oferowanego w programie amerykańskich wojsk lądowych FLRAA, mającego wyłonić następcę rodziny maszyn UH-60M Black Hawk. Dlaczego ta informacja warta jest naszego zainteresowania?

Jak informuje firma Boeing, demonstrator technologii w wariancie X wykonał już niemal 160 lotów. Obecnie projekt przechodzi testy w środowisku cyfrowym, których zakończenie ma otworzyć drogę do rozpoczęcia budowy prototypu.Dla nas informacje dotyczące nowej konstrukcji są interesujące głównie dlatego, że zgodnie z założeniami programu FRAA Defiant X ma zastąpić śmigłowce Black Hawk, ale również, jak informuje Breaking Defense, ich najnowszą wersję – śmigłowiec AH-64E Apache Guardian, oferowany Polsce w ramach programu Kruk, w którym chcemy pozyskać nowoczesne śmigłowce szturmowe.Rodzi się zatem pytanie... Skoro wojsko amerykańskie chce zrezygnować z Apache, to czy jest sens brania pod uwagę w planowaniu zakupów dla polskiego wojska maszyn, które za kilka lat przestaną być produkowane?Według Boeinga to obawy na wyrost. Apache ma przed sobą długą przyszłość. Obecnie na świecie jest używanych ponad 1200 tych śmigłowców szturmowych, z czego ponad 500 to najnowszy cyfrowy model E.Poza USA są one głównymi śmigłowcami uderzeniowymi w szesnastu krajach na świecie. Armia planuje, że Apache pozostaną w służbie jeszcze co najmniej do 2050 r. US Army zakłada, że będzie Apache kupować do końca bieżącej dekady.Śmigłowiec jest też systematycznie modernizowany. Amerykańska armia jest mniej więcej w połowie modernizacji swojej floty AH-64D do standardu modelu E i chce pozyskać 791 maszyn w tym standardzie. Obecnie produkowany wariant to już 6 wersja, ale Boeing i US Army planują kolejną ich modernizację.W ramach polsko-amerykańskiej umowy o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w sierpniu 2020 przez prezydentów Andrzeja Dudę i Donalda Trumpa, w celu zwiększenia liczby amerykańskich wojsk w Polsce wprowadzona będzie stała rotacyjna obecność dowództwa brygady lotnictwa US Army w Powidzu.Zobacz też: Pustelnik z Karabelą w 2021 r. Przełomowy czas dla polskiej broni przeciwpancernej

Amerykanie wyjaśniają, że to znaczy, iż do Polski przylecą i będą tu stacjonować rotacyjnie śmigłowce uderzeniowe Apache, których używa US Army. Boeing uważa, że batalion takich maszyn stacjonujących w Polsce będzie świetną okazją do ich poznania i wspólnych ćwiczeń z obsługą i amerykańskimi załogami.Problem w tym, że nie wiadomo, kiedy Apache mogłyby przylecieć do Polski. Nie wiemy też, kiedy MON podejmie decyzję, co do wyboru maszyn w programach śmigłowcowych.Amerykańską konkurencją Boeinga w programie FRAA, podobnie zresztą, jak w polskim Kruku, jest firma Bell, która proponuje nam śmigłowiec Bell AH-1Z Viper. Natomiast ofertą Bella w amerykańskim programie śmigłowca przyszłości jest V-280 Valor.V-280 Valor to tiltrotor, czyli zmiennowirnikowiec, który startuje i ląduje jak śmigłowiec, natomiast w locie poziomym zmienia pozycję wirników i kontynuuje lot jak standardowy samolot. Do tego z prędkością 350 mil na godzinę w locie poziomym. Może przewozić 11 żołnierzy. Powstać ma też wersja uderzeniowa tej maszyny AV-280, przenosząca uzbrojenie w komorach wewnętrznych, jak i kierowane i niekierowane rakiety na podwieszeniach zewnętrznych.Valor to "brat" sprawdzonego w boju V-22 Osprey, od którego jest mniejszy i bardziej elegancki. Wielowarstwowy kompozytowy kadłub o strukturze plastra miodu, z wstawkami z włókna węglowego sprawia, że masa maszyny jest o 30 proc. mniejsza, a i tak pancerz jest dostatecznie wytrzymały. Defiant X ma być odpowiedzią na V-280. Czy Sikorsky z Boeingiem pokonają Bella?Maszyna Bella ma wiele niezaprzeczalnych atutów. Przede wszystkim rozpoczęła próby w locie jako pierwsza, tak więc prace nad nią są bardziej zaawansowane. W grudniu 2019 r. V-280 świętował trzecią rocznicę swojego pierwszego lotu. Według Bella od tego czasu maszyna odbyła ponad 150 lotów i wylatała w powietrzu 2 tys. godz. Defiant X to jak na razie koncepcja.Program FLRAA, w którym amerykańskie wojska lądowe chcą pozyskać wielozadaniową maszynę dalekiego zasięgu, jest częścią szerszego programu o kryptonimie FVL (Future Vertical Lift). To kluczowy projekt US Army.Za kilka lat nowe maszyny z tego programu o znacznie wyższych parametrach zastąpią wszystkie obecnie używane śmigłowce. Bell zapowiada, że w kluczowym dla armii amerykańskiej projekcie śmigłowców przyszłości mogłaby wziąć udział również Polska.Jak podkreśla w rozmowie z WNP.PL Joel Best, dyrektor globalnej sprzedaży i strategii wojskowej na Europę firmy Bell Textron Inc., firma pomogłaby polskiemu przemysłowi zaadaptować się do zaawansowanych prac w tym programie, co jednocześnie przełożyłoby się na jego technologiczny skok.