Śmigłowce wspierają służby medyczne w walce z koronawirusem

Zapowiadana czwarta fala zachorowań na COVID-19, może oznaczać, że służby medyczne znów będą prosić o wsparcie wojskowych śmigłowców. Maszyny sprawdziły się, gdy dynamika zachorowań w ostatnich miesiącach niebezpiecznie rosła. - Gdy do najbliższego szpitala z wolnymi łóżkami jest zbyt daleko, wtedy odpowiedzią jest śmigłowiec ewakuacji medycznej - mówi mjr Michał Fiszer, ekspert lotnictwa.

- Włosi, gdzie pandemia rozprzestrzeniała się bardzo nierównomiernie, postanowili do transportu chorych z COVID-19 przystosować wojskowe śmigłowce z sił specjalnych, Leonardo HH-101A Ceasar. Jest to odmiana udanego włosko-brytyjskiego AW-101 Merlin, notabene zakupionego też dla polskiej Marynarki Wojennej, w liczbie 4 - dodaje.Maszyny zostaną dostarczone polskiej armii w 2022 r. i wspólnie z W-3RM Anakonda, będą strzegły bezpieczeństwa na wybrzeżu i wodach Bałtyku. Co ciekawe, Anakondy, po ostatniej modernizacji w zakładach PZL-Świdnik, zostały wyposażone w respirator - urządzenie medyczne, które dziś jest najważniejszym orężem ratowników w walce z koronawirusem.W Wielkiej Brytanii, w której podobnie jak w Polsce, znajdują się zakłady Leonardo, koncern został uznany za „Brytyjskiego Bohatera Biznesu”. Tytuł został nadany przez Brytyjskie Izby Handlowe za szczególny wkład w działania na rzecz ograniczania skutków pandemii COVID-19, w tym wykorzystanie śmigłowców AW101, które znajdują się w służbie brytyjskiej marynarki.