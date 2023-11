Śmigłowiec Leonarda został ulepszony. Jego możliwości znacznie wzrosły

AW169 to lekki dwusilnikowy śmigłowiec, który zdaniem jego producenta - firmy Leonardo, łączy w sobie wiodące w swojej klasie osiągi z doskonałym zasięgiem i bezpieczeństwem. Jest dobrą platformą dla misji ratujących życie oraz usług ratowniczych. Teraz został ulepszony.

Możliwości operacyjne i zakres opcji śmigłowca Leonardo najnowszej generacji AW169 znacznie wzrosną dzięki nowym zestawom i ulepszeniom.

Dotyczy to śmigłowców z podwoziem płozowym, które będą miały większą masę i możliwość przewozu większej liczby pasażerów.

AW169 w nowej wersji zapewni również większą trwałość maszyny i niskie koszty operacyjne. Spełnia też najnowsze standardy bezpieczeństwa.

Możliwości AW169 w najnowszej konfiguracji wzrosną przede wszystkim dzięki zwiększonej masie maszyny z 4,8 t do 5,1 t. Dzięki temu będzie mógł zabrać na pokład 11 osób zamiast 8, jak w starszych śmigłowcach.

Zwiększona masa całkowita zaspokoi zmieniające się potrzeby odbiorców wojskowych i cywilnych. Początkowo bowiem wersja AW169 o masie 4,8 t z podwoziem płozowym była zaprojektowana w celu spełnienia wymagań rządowych i obronnych dla takich misji jak transport żołnierzy i operacje bojowe.

W nowej wersji będzie odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynku usług cywilnych i publicznych, zapewniając osiągi i możliwości wyższej kategorii wagowej przy kosztach przypisanych śmigłowcom ważącym znacznie mniej.

Maszyna nadaje się doskonale do transportu międzyszpitalnego na duże odległości lub misji ratownictwa medycznego (EMS) i poszukiwawczo-ratowniczych (SAR) na dużych wysokościach.

Możliwości AW169 wzrosną też dzięki zwiększonej masie całkowitej (Increased Gross Weight - IGW), co podwyższa wagę maszyny do 5,1 t, ale pozwala na zabranie na pokład o 3 osoby więcej lub dodanie paliwa na lot dłuższy o ok. godzinę.

Modułowy system zbiorników paliwa i dodatkowe wyjścia awaryjne w kabinie

11-miejscowa konfiguracja, dostępna jako dodatkowa opcja, w pełni zgodna z wymaganiami zalecaniami dla śmigłowców morskich, wprowadza nowy modułowy system zbiorników paliwa i dwa dodatkowe wyjścia awaryjne w kabinie, zwiększając ich łączną liczbę z czterech do sześciu.

11-osobowa maszyna będzie dostępna w wersji z płozami w połączeniu z zestawem IGW dającym masę 5,1 t. Rozwiązanie to pozwoli na spełnienie jeszcze bardziej rygorystycznych wymagań w zakresie transportu morskiego pod względem ładowności, zasięgu i zgodności z najnowszymi standardami.

Będzie w stanie - przy niższym koszcie operacyjnym - działać w obszarze o promieniu do 75 mil morskich (ok. 140 km) z 11 pasażerami, oferując możliwości zwykle osiągalne dla typów maszyn o maksymalnej masie startowej przekraczającej 5,5 tony.

To też oferta dla polskiego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego warta rozważenia

Wielozadaniowy śmigłowiec AW169 ugruntował swoją pozycję na rynku światowym jako doskonałe rozwiązanie do zadań ratunkowych i transportowych. Obecnie Leonardo ma zamówienie na ponad 320 śmigłowców AW169, z czego około 170 sztuk zostało już dostarczonych użytkownikom w ponad 30 krajach.

Globalna flota odnotowała ponad 170 tys. godz. nalotu. Lider w operacjach ratownictwa medycznego (EMS) w Szwecji przekroczył 3,7 tys. godz. lotu.

Większe śmigłowce AW169, od obecnie wykorzystywanych w służbie, to też propozycja dla polskiego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.