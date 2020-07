Śmigłowiec przyszłości dla armii amerykańskiej. Wkrótce prototyp

Bell Textron Inc. informuje, że w celu przyspieszenia prac w programie budowy szturmowo-zwiadowczego śmigłowca przyszłości dla wojsk armii amerykańskiej w programie FARA, Bell łączy siły z dziewięcioma wiodącymi firmami branży lotniczej, tworząc grupę Team Invictus. Specjalistyczna wiedza i doświadczenie tego konsorcjum ma przyspieszyć przekazanie nowego śmigłowca na uzbrojenie armii USA.

Zespół niezwyciężonych?

W procesie projektowania i produkcji zespół Invictus w pełni wykorzystuje cyfrowe technologie w celu uzyskania pełnych i dokładnych modeli pozwalających na optymalizację czasu obsługi technicznej oraz serwisowania gotowych maszyn, co w konsekwencji zmniejszy koszty cyklu życia śmigłowca.W skład zespołu, oprócz firmy Bell jako głównego wykonawcy, wchodzą: Astronics Corporation, odpowiadająca za moduły wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii, czy Collins Aerospace, która zajmuje się integracją nowej generacji przyrządów i oprogramowania dla awioniki oraz dostarczy odporne na cyberataki, cyfrowe rozwiązania szkieletowe do konfiguracji i integracji systemów misji.Kolejne firmy to GE Aviation, tworząca silnik T901 o mocy 3000 kW oraz złożony system diagnostyki pokładowej, obejmującej m.in. eliminatory drgań bezwładnościowych dla wszystkich trybów eksploatacji, włącznie z lotami o dużych prędkościach.Zobacz także: Jaki śmigłowiec kupimy w programie Kruk i dlaczego pewnie amerykański W zespole jest też spółka L3Harris Technologies odpowiadająca za wdrożenie zaawansowanej technicznie, stabilizowanej, wieloczujnikowej głowicy WESCAM™ MX-15D oraz za system obrazowania i celowania, a także Parker Lord dostarczająca amortyzatory wirnika i łożyska główne oraz Mecaer Aviation Group, Inc., pracująca nad systemem w pełni chowanego podwozia z kołem ogonowym.Na liście są też firmy MOOG Inc., która zajmuje się elektroniką komputera sterowania lotem (FCC), oprogramowaniem i kluczowymi podzespołami systemu kierowania z technologią fly-by-wire firmy Bell oraz TRU Simulation + Training odpowiadająca za symulator lotu wiernie odwzorowujący działania układów sterujących śmigłowca.- Każdy członek zespołu wnosi potencjał, który jest kluczowy dla sukcesu Bell 360. Wspólnie pracujemy nad taką bronią w ramach FARA, która będzie skuteczna w każdych warunkach operacyjnych i ekonomicznie dostępna. W Team Invictus mamy sprawdzonych, zdolnych i uznanych partnerów branżowych - dodaje wiceprezes Gehler.Przypomnijmy, że zgodnie z decyzją ogłoszoną 25 marca 2020 r. armia Stanów Zjednoczonych wybrała dwie konstrukcje do kolejnego etapu postępowania na rozpoznawczo-bojowy śmigłowiec, znacząco redukując liczbę dotychczasowych konkurentów.Zwycięzcami postępowania, którzy przeszli do drugiego etapu, zostały propozycje Bella (360 Invictus) i Sikorsky’ego (Raider X). Ciekawostką jest fakt, że są to te same firmy, producenci pionowzlotów, które kilka lat temu zostały wybrane w pierwszym konkursie z rodziny FVL - Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA), czyli przyszłej platformy wielozadaniowej.Bell zaproponował tam zmiennopłat V-280 Valor, a Sikorsky SB-1 Defiant stworzony w układzie X2 z wirnikami współosiowymi i śmigłem pchającym.