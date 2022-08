Sonary, podwodne drony. Polskie porty będą bezpieczniejsze

ORP Albatros - niszczyciel min, druga jednostka z programu Kormoran II - po wielomiesięcznych testach i próbach zdawczo-odbiorczych został oficjalnie przekazany polskiej marynarce. Tym samym w służbie są teraz dwie tego typu nowoczesne jednostki - najlepsze jak dotychczas okręty wybudowane w polskich stoczniach. W sumie będzie ich sześć.

Po prototypowym okręcie Kormoran Marynarka Wojenna RP otrzymała 12 sierpnia 2022 r. kolejny nowoczesny niszczyciel min typu Kormoran II, czyli ORP Albatros.

Trzeci niszczyciel (ORP Mewa) ma być przekazany marynarzom jeszcze w tym roku.

W sumie w skład systemu obrony przeciwminowej Marynarki Wojennej RP będzie wchodziło sześć nowoczesnych niszczycieli.

Kormoran to - jak dotychczas - najbardziej udany program budowy okrętów w polskich stoczniach. Tak też nazywa się pierwszy niszczyciel min - jeden z najnowocześniejszych okrętów w naszej marynarce wojennej.

Niszczyciele min - do niedawna najbardziej skomplikowane okręty, jakie powstały w kraju - buduje Stocznia Remontowa Shipbuilding, we współpracy z OBR Centrum Techniki Morskiej i PGZ Stocznią Wojenną w Gdyni. Tymi okrętami możemy się chwalić przed sojusznikami.

Zobacz też: Polska grupa w setce największych firm zbrojeniowych. Mamy się z czego cieszyć?

Okręty typu Kormoran II służą do poszukiwania, identyfikacji i zwalczania min morskich, rozpoznania torów wodnych, przeprowadzania innych jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawiania min.

Prototyp i jednostki seryjne

Albatros, tak samo jak i ostatnia jednostka z tej serii ORP Mewa, którą marynarze mają dostać również w 2022 roku, są doskonalsze od swego pierwowzoru – ORP Kormoran.

Okręty te konstruuje się w układzie 1+2: czyli w pierwszej kolejności powstaje jednostka eksperymentalna, która przechodzi najróżniejsze testy i próby; wnioski służą do modyfikacji w budowie, uzbrojeniu i są przydatne dla wyposażenia kolejnych dwóch, już "seryjnych" okrętów.

Temu właśnie służył aneks do umowy o wartości 115 mln zł, podpisany w sierpniu 2020 r. Wprowadził on wiele istotnych zmian, wynikających głównie z implementowania zaleceń po badaniach kwalifikacyjnych i eksploatacyjno-wojskowych prototypowego okrętu ORP Kormoran oraz wymagań marynarki.

Choć metoda ta ma wielu przeciwników, gdyż przedłuża czas przekazania okrętów do służby i podraża koszty budowy, to pozwala jednak na skuteczniejsze wprowadzenie do modyfikowanych jednostek najnowszych rozwiązań i systemów.

Możliwości i uzbrojenie

Czym jest ORP Albatros i jakie są jego możliwości? Budowa Albatrosa ruszyła w 2018 r. Okręt wodowano w październiku 2019 r. To okręt o długości 58,5 m i wyporności 830 t, którego załoga liczy 45 marynarzy.

Jego kadłub zbudowany jest ze stali niemagnetycznej; jednostkę napędzają dwa silniki diesel MTU 8V369TE74L, umożliwiające poruszanie się okrętu z prędkością co najmniej 15 węzłów. Zasięg okrętu - 2,5 tys. mil morskich.

Podstawowym układem bojowym okrętu pozostaje - opracowany przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej - system zarządzania walką SCOT-M, umożliwiający integrację wszystkich podsystemów oraz wymianę informacji z systemami dowodzenia i kierowania.

Do nawigacji służy radar Mk11 SharpEye. Okręt uzbrojony jest w 35-mm armatę Tryton, wielkokalibrowe karabiny maszynowe 12,7 mm oraz wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych Grom/Piorun. Ale - podobnie jak Kormoran - również Albatros nie ma silnej obrony przeciwlotniczej.

Najważniejsze jest wyposażenie okrętu

Najważniejsze jest wyposażenie okrętu, które pozwala na wykonywanie stawianych przed takimi jednostkami zadań przeciwminowych, do czego są przeznaczone.

Do wykrywania min oraz podobnych zagrożeń Albatros (w porównaniu do jednostki prototypowej, zwodowanej w 2015 r.) ma o wiele więcej różnego rodzaju urządzeń.

W wykrywaniu min i innych podwodnych zagrożeń pomagają rozmaitego rodzaju przyrządy. ORP Albatros doczekał się licznych poprawek i rozbudowy. Najważniejsze z nich to sonary, jak podkilowy SHL-101/TM, wykorzystujący fale długie lub średnie oraz krótkie fale dźwiękowe do wykrywania obiektów czy nawigacji.

To także samobieżny sonar SHL-300 o zmiennej głębokości zanurzenia. W porównaniu do prototypowego Kormorana Albatros zyskał sonar holowany Kraken KATFISH 180, z dwuczęstotliwościową, szerokopasmową stacją hydrolokacyjną.

Do niszczenia min morskich służą zdalnie bądź bezprzewodowo odpalane ładunki wybuchowe Toczek; mogą być umieszczane na głębokości od 6 do 150 m. Są transportowane przez pojazdy podwodne Morświn i Ukwiał.

Drony podwodne i autonomiczne pojazdy

Kolejny system stanowi samobieżny ładunek wybuchowy jednorazowego użytku Głuptak, opracowany przez Politechnikę Gdańską. Sterowany światłowodowo, służy nie tylko do niszczenia min, ale także, - dzięki zainstalowanym kamerom i możliwościom samodzielnego odszukiwania wykrytych wcześniej pod wodą obiektów - do identyfikacji podwodnych pułapek.

Na wyposażeniu Albatrosa są też różnego rodzaju drony podwodne - m.in. autonomiczne pojazdy podwodne z rodziny Gavia, wyposażone w specjalne systemy nawigacji. Dodajmy, że już od 2014 r. nasza marynarka dysponuje parą pojazdów Gavia, dostarczoną przez firmę Enamor – krajowego przedstawiciela Teledyne Marine, producenta tych pojazdów.

Albatros dostanie też szwedzki pojazd podwodny do działań przeciwminowych Saab DE Sarov, zamówiony dla programu Kormoran II. Dostawa ma się zakończyć w tym roku.

Zastąpią one używane obecnie pojazdy Saab DE Mk. III, samobieżne sonary o zmiennej głębokości III generacji, które przeczesują akwen w poszukiwaniu niebezpiecznych obiektów.

Marynarka wojenna będzie mieć do dyspozycji sześć niszczycieli min

Morświn to pojazd podwodny opracowany w przez Politechnikę Gdańską. Jest następcą opracowanego w 1999 r. pojazdu Ukwiał, przeznaczonego do działań na Bałtyku. Zbyt mała moc jego napędu nie pozwalała jednak na swobodne operowanie na akwenach, gdzie występują silniejsze prądy morskie.

Morświn jest pozbawiony tej wady. Na wyposażeniu okrętu znajdują się również instalacje demagnetyzacyjne. Ma on też możliwość przenoszenia dwóch łodzi hybrydowych typu TM-609IB.

Najistotniejsze jednak jest to, że budowa okrętów typu Kormoran II na trzech jednostkach się nie skończy. Będziemy mieli ich więcej.

Zobacz też: Jastrzębie z Azji mogą opanować polskie niebo. Zakupy nabierają tempa

Wśród umów, których podpisanie zapowiadał Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej, była także informacja o zakupie kolejnych trzech niszczycieli klasy Kormoran. Umowę podpisano 26 czerwca 2022 r.

MON zapowiada, że okręty zostaną dostarczone w latach 2026-2027. Docelowo Marynarka Wojenna RP będzie użytkować aż sześć okrętów tego typu. Te nowe wejdą w skład 12. Dywizjonu Trałowców z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.