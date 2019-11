Sondaż Ipsos: 72 proc. Polaków chce zwiększenia wydatków na obronność

72 proc. Polaków uważa, że rząd powinien zwiększyć wydatki na obronność - wynika z opublikowanego międzynarodowego sondażu Ipsos. Wyższy odsetek osób zgadzających się z tym stwierdzeniem - 81 proc. - odnotowano tylko w Indiach. Średnia dla 28 badanych krajów wyniosła 51 proc.

Wybuchu poważnej epidemii w kraju obawia się 40 proc. Polaków, 11 punktów proc. poniżej średniej i aż o 13 punktów mniej niż w zeszłym roku, co stanowi największy spadek spośród ankietowanych nacji.Odnośnie zmian klimatycznych, 55 proc. Polaków uważa, że większość krajów robi to, co "stosowne i rozsądne", by z nimi walczyć, wobec średniej na poziomie 45 proc. Najwyższy odsetek osób zgadzających się z tym stwierdzeniem zanotowano wśród Chińczyków - aż 84 proc. - a najniższy we Francji - 21 proc. Wśród najbardziej sceptycznych narodów są też Szwedzi (25 proc.), Brytyjczycy i Niemcy (po 26 proc.).Internetowy sondaż Ipsos "Global Advisor" przeprowadzono od 23 sierpnia do 9 września. wśród obywateli 28 krajów (Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Belgia, Brazylia, Chile, Chiny, Francja, Hiszpania, Indie, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Płd., Malezja, Meksyk, Niemcy, Peru, Polska, RPA, Rosja, Serbia, Szwecja, Turcja, USA, Wielka Brytania, Węgry, Włochy).W Polsce ankietę przeprowadzono na reprezentatywnej próbie ponad 500 osób w wieku 16-74 lat. Margines błędu wynosi 4,5 punktu proc.