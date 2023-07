Turecki przywódca Recep Tayyip Erdogan dzień przed rozpoczęciem szczytu NATO w Wilnie zapewnił, że ratyfikuje wniosek Szwecji o akcesję do Sojuszu. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że to historyczny krok. NATO rozszerzy się o kolejne państwo. Będzie ich 32.

Przedstawiamy najnowsze informacje dotyczące wojny na Ukrainie.

Rosyjska odpowiedź na szczyt w Wilnie? Kilka godzin przed jego rozpoczęciem Rosja zaatakowała dronami Shahed Kijów. Wszystkie zostały zniszczone.

Ciężkie walki prowadzono na kierunku Bachmutu oraz wzdłuż linii Kupyansk-Swatowe-Kreminnaz. Ukraińcy atakowali też na południe od Orichowa w zachodnim obwodzie zaporoskim.

Na rozpoczynającym się dziś szczycie w Wilnie mają zostać wypracowane gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.

10 lipca siły ukraińskie atakowały na co najmniej trzech odcinkach frontu. Jak podaje amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW), w ciągu pięciu tygodni wyzwoliły prawie taką samą część terytorium, jaką wojska rosyjskie zajęły w ciągu ponad sześciu miesięcy wojny.

Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że w ciągu ostatniego tygodnia siły ukraińskie wyzwoliły 4 km2 terytorium na kierunku Bachmut i łącznie 24 km2 od rozpoczęcia działań kontrofensywnych na kierunku Bachmutu.

Ciężkie walki sił rosyjskich i ukraińskich, ataki i kontrataki prowadzono nie tylko na kierunku Bachmutu, ale też wzdłuż linii Kupyansk-Swatowe-Kreminnaz, a także w zachodnim obwodzie zaporoskim, na południe od Orichowa.

Ołeksandr Syrski, dowódca ukraińskich wojsk lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy, powtórzył informację, że siły ukraińskie przejęły kontrolę ogniową nad Bachmutem. Rosjanie znaleźli się w pułapce. Jeśli to prawda, może tam dojść do ważnego przełomu w wojnie.

Ukraińcom najbardziej brakuje samolotów, sprzętu pancernego i amunicji. W pakiecie pomocowym przygotowanym przez władze Stanów Zjednoczonych, wartym 800 mln dol. znajdzie się ponad 100 pojazdów, w tym bojowe wozy piechoty Bradley i transportery opancerzone Stryker.

Szczyt w Wilnie nie przegłosuje przyjęcia Ukrainy do NATO. Może to nastąpić po wojnie

Rozpoczął się Szczyt NATO w Wilnie, które to miasto z tej okazji przypomina twierdzę. 31 państw członkowskich chce przedstawić Ukrainie mapę drogowa do NATO. Jest pewne, że dopóki trwa wojna, przyjęcie Ukrainy do NATO jest niemożliwe. Portal Politico przekazał, że NATO pilnie uzgadnia gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.

USA, Wielka Brytania, Francja i Niemcy już od kilku tygodni prowadzą z Kijowem gorączkowe rozmowy, bo prezydent Ukrainy oczekuje takich gwarancji i nie chce jechać do Wilna dla zabawy.

Powróci też kwestia przyjęcia Szwecji do NATO. Turcja jeszcze wczoraj w ciągu dnia zapowiedziała, że zgodzi się na przystąpienie Szwecji do NATO, jeśli zostanie przyjęta do Unii Europejskiej. To wróżyło długie oczekiwanie Szwedów.

Tymczasem tuż przed szczytem nadeszła dobra wiadomość. W poniedziałek, 10 lipca późnym wieczorem szef NATO Jens Stoltenberg poinformował, że prezydent Turcji zgodził się na przekazanie parlamentowi wniosku o przyjęcie Szwecji do NATO. Zapewnił, że go ratyfikuje.

Do stolicy Litwy przybyło 48 delegacji, liczących ok. 2,5 tys. osób. Bezpieczeństwa szczytu w Wilnie, które leży 32 km od granicy z Białorusią, pilnuje łącznie 12 tys. osób, w tym tysiąc żołnierzy z państw sojuszniczych NATO.

Z Niemiec trafiło tu 12 systemów Patriot, które rozmieszczono w większości wokół lotniska. Są też systemy przeciwlotnicze NASAMS z Hiszpanii, które ochraniają przestrzeń powietrzną, myśliwce z Finlandii i Danii oraz sprzęt do zwalczania dronów z Wielkiej Brytanii.

Czy Jewgienij Prigożyn został uwięziony na Kremlu wraz ze swoimi dowódcami? Są takie informacje

Ukraińcy przejęli w tej wojnie wiele rosyjskiego sprzętu, często sprawnego, z amunicją. Jedną z najcenniejszych zdobyczy jest ciężki miotacz ognia TOS-1A, który Ukraina przejęła jesienią 2022 r.

Ten system na froncie jest wykorzystywany do walki przeciwko Rosjanom, ponieważ doskonale nadaje się do niszczenia fortyfikacji, np. bunkrów, oraz atakowania lekko opancerzonych pojazdów bojowych i transportowych.

Wiele podobnych, najnowocześniejszych rosyjskich systemów, nieznanych dobrze NATO, także najnowszych systemów walki elektronicznej, po przejęciu dobrze służy żołnierzom ukraińskim. Są też ważne dla Amerykanów, którzy poznają najbardziej tajne rodyjskie systemy.

Federacji Amerykańskich Naukowców (FAS) przestudiowała zdjęcia satelitarne obiektów wojskowych i kolejowych na Białorusi. Amerykanie nie znaleźli dowodów na rozmieszczanie w kraju rosyjskiej broni jądrowej.

Francuskie media na podstawie przecieków z wywiadu krajów zachodnich ustaliły, że Jewgienij Prigożyn przebywa na Kremlu. Szef Grupy Wagnera wraz ze swoimi dowódcami miał zostać wezwany do Moskwy na początku miesiąca.

Kreml i zachodni urzędnicy wywiadu poinformowali, że prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się z finansistą Grupy Wagnera Jewgienijem Prigożynem pod koniec czerwca i na początku lipca. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził że Putin spotkał się z Prigożynem i 35. dowódcami Wagnera na trzygodzinnym spotkaniu na Kremlu.

Prigożyn miał też mieć spotkanie z dyrektorem Rosgwardii Wiktorem Zołotowem i szefem Służby Wywiadu Zagranicznego Siergiejem Naryszkinem. Według medialnych przecieków była to pułapka. Szef Grupy Wagnera, od 1 lipca, kiedy pojechał z Petersburga, gdzie osobiście stawił się po skonfiskowaną w dniu puczu broń, ma być przetrzymywany na Kremlu.