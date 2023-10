Spółka Airbusa od roku w Polsce. Wciąż rekrutuje w Gdańsku

Navblue, spółka zależna Airbusa, zajmująca się usługami lotniczymi, obchodziła niedawno pierwszą rocznicę powstania polskiego biura w Gdańsku. Firma wciąż potrzebuje specjalistów i rekrutuje inżynierów oraz informatyków do pracy w Polsce.

Navblue, spółka zależna Airbusa obchodziła pierwszą rocznicę powstania polskiego biura w Gdańsku.

Biuro zatrudnia już 40. specjalistów lotnictwa i informatyków oraz rekrutuje kolejnych. W 2024 r. ma tam pracować 100 osób.

Polscy informatycy i inżynierowie będą zajmować się tworzeniem oprogramowań i baz danych dotyczących ruchu lotniczego na świecie.

Utworzony przez Airbusa w Polsce w drugiej połowie października 2022 r. punkt usług dla lotnictwa specjalizować się będzie w produkcji i dostarczaniu baz danych oraz oprogramowania dla lotnictwa. Biuro zatrudnia już 40 osób i dalej rekrutuje nowych. Do końca 2024 r. ich liczba ma wrosnąć do 100 polskich pracowników.

Gdańsk został wybrany na siedzibę ze względu na ugruntowaną pozycję jako centrum oprogramowania i usług dla lotnictwa w Europie. Gdańskie biuro Navblue postawiło też na polskich pracowników, specjalistów w dziedzinie technologii i oprogramowania. Ich zadaniem jest rozwój, tworzenie i dostarczanie najnowocześniejszych produktów i rozwiązań dla branży lotniczej.

To znaczy, że polscy informatycy i inżynierowie lotnictwa, będą zajmowali się tworzeniem oprogramowań i baz danych dotyczących ruchu lotniczego dla linii lotniczych i agencji kontroli tego ruchu na świecie.

Navblue jest wiodącą firmą usługową, w całości należącą do Airbusa, dostarczającą ponad 600 podmiotom z całego świata, liniom lotniczym i innym użytkownikom statków powietrznych naziemne i pokładowe rozwiązania i usługi usprawniające prowadzenie operacji lotniczych.

Spółka utworzyła bazę danych Navblue AODB dla ponad 3 tys. lotnisk, którą udostępnia liniom lotniczym. Są one wykorzystywane do opracowania bezpiecznych procedur startu i lądowania, a także procedur awaryjnych, np. w przypadku awarii silnika samolotu.

Wzmacniamy obecność technologiczną i wiedzę specjalistyczną

- Sukcesy w rekrutacji do naszego biura w Gdańsku świadczą o wysokiej skuteczności i atrakcyjności firmy. Nowe biuro wzmacnia naszą wiedzę specjalistyczną i sieć placówek w Europie i na świecie, współpracując z zespołami w Europie, Azji i Ameryce - zapewniał Marc Lemeilleur, prezes Navblue.

Działalność Navblue w Polsce umacnia obecność technologiczną Airbusa w naszym kraju, a jednocześnie powoduje, że liczba biur Navblue w Europie wzrosła do czterech. Takie biura, obok Polski, są już we Francji, Wielkiej Brytanii i Szwecji.

Ośrodki firmy działają też w Kanadzie, USA, Tajlandii i Singapurze. Na całym świecie firma zatrudnia 465 pracowników reprezentujących ponad 30 narodowości.

Natomiast koncern Airbus Group z siedzibą w Tuluzie we Francji to producent samolotów i śmigłowców cywilnych oraz wojskowych. Firma działa również w branżach obronności i kosmicznej. Jest także dostawcą usług związanych z lotnictwem.

W Polsce firma znana jest przede wszystkim z zerwanego przez ówczesnego ministra obrony Antoniego Macierewicza, kontraktu na zakup 50 śmigłowców wielozadaniowych H225M Caracal. W efekcie dziś mamy zaledwie kilka sztuk nowoczesnych śmigłowców. Do tego za zerwanie umowy musieliśmy Airbusowi zapłacić 80 mln zł kary.

Spółka wykonuje modernizacje, konserwacje i remonty

W Polsce grupa Airbus jest już od 2001 r. Wówczas spółka grupy Airbus Defence and Space nabyła fabrykę samolotów PZL Warszawa-Okęcie. Obecnie zatrudnia ok. 700 osób w zakładach w Warszawie, Mielcu i Łodzi.

Łódzkie biuro projektów Airbus Helicopters zatrudnia ok. 90 osób i współpracuje z ponad 30 krajowymi dostawcami. Działalność firmy w Polsce to głównie produkcja struktur lotniczych do samolotów C-295 i A-330 oraz wiązek elektrycznych m.in. do tych samolotów.

Ponadto w centrum inżynieryjno-projektowym śmigłowców w Łodzi grupa prowadzi działalność badawczą i testową oraz zajmuje się certyfikowanym szkoleniem pilotów w Mielcu.

Firma odpowiada również za modernizację, usługi konserwacyjne i remontowe dla floty samolotów szkolnych PZL-130 Orlik polskich Sił Powietrznych oraz regionalnej floty wojskowych samolotów transportowych C-295.