Spółka z Polskiej Grupy Zbrojeniowej szkoli wojsko z obsługi karabinu wyborowego

W Zakładach Mechanicznych w Tarnowie przeprowadzono szkolenie w zakresie budowy, eksploatacji, obsługi i użytkowania 7,62-mm karabinu wyborowego BOR. Szkolili się w nim żołnierze z 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej - podają ZM Tarnów.

- Jako producent broni wiemy, jak ważna jest świadomość i umiejętności użytkowników oraz instruktorów, dlatego też odpowiednio do potrzeb organizujemy tego typu szkolenia. Są one doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy kursantów na temat wyrobu, ale także źródłem cennych informacji dla nas, jako producenta - informuje prezes ZM Tarnów Henryk Łabędź.

Tarnowska spółka zbrojeniowa podaje, że w tym roku przeszkoliła już ponad 150 użytkowników i instruktorów. W przyszłości planuje zwiększenie tych zdolności poprzez utworzenie nowoczesnego Centrum Serwisowo-Szkoleniowego.

- Planowane inwestycje będą odpowiedzią na coraz szersze wykorzystanie produktów spółki w Siłach Zbrojnych RP, a co za tym idzie rosnącymi potrzebami serwisu i szkoleń. Szkolenia przeznaczone będą zarówno dla żołnierzy Wojska Polskiego użytkujących sprzęt wojskowy, ale także dla instruktorów oraz dla pracowników warsztatów remontowych uzbrojenia - informują ZM Tarnów.