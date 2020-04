Spółki obronne się nie obronią. Apelują do ministrów o odsiecz

Pandemia przeorała również polską gospodarkę. Coraz większe problemy mają również spółki branży zbrojeniowej. Obawy co do kondycja przemysłu obronnego teraz i wobec nadchodzącej recesji są na tyle duże, że zarząd Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Przemysłu Obronnego oraz Lotniczego skierował apelem o pomoc do ministrów – obrony narodowej i aktywów państwowych.

Sytuacja w polskich zakładach pracujących dla wojska jest coraz trudniejsza. Zaburzenia w produkcji są kompensowane, ale obawy narastają.

W obawie o brak zamówień członkowie zarządu Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Przemysłu Obronnego oraz Lotniczego (ZPPPOL) napisali list do MON oraz MAP wskazujący, jak rząd mógłby im pomóc.

Nawet chwilowe wstrzymanie realizacji bieżących umów może, jak ostrzegają autorzy apelu, spowodować konieczność redukcji załóg, przerwanie funkcjonujących i sprawdzonych łańcuchów dostaw, a w konsekwencji faktyczny paraliż sektora – także po ustaniu pandemii.

Bezpowrotne straty

