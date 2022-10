Spółki PGZ podpisały umowę dot. produkcji wiązek sygnałowych do zestawów Piorun

Wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółki Mesko i Wojskowe Zakłady Elektroniczne podpisały umowę o współpracy, w ramach której WZE będzie produkować wiązki sygnałowe do przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun - poinformowała w poniedziałek spółka.

WZE będą wytwarzać dla Mesko wiązki sygnałowe, które odpowiadają za przekazywanie informacji pomiędzy blokami rakiety, co jest częścią zmiany filozofii całego procesu produkcyjnego przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych (PPZR) Piorun.

Ze strony Mesko umowę podpisali prezes Elżbieta Śreniawska oraz członek zarządu ds. rozwoju dr inż. Przemysław Kowalczuk, a w imieniu WZE prezes Małgorzata Kobylarczyk i członek zarządu Ireneusz Jabłoński.

Jak podkreślali przedstawiciele Mesko, znaczące zwiększenie zamówień na zakup PPZR Piorun powoduje, że spółka poszukuje nowatorskich rozwiązań mających na celu wzmocnienie procesu produkcyjnego. "Poza zwielokrotnieniem mocy produkcyjnych, naszym celem jest także zdobywanie nowych łańcuchów dostaw. Umowa z WZE jest jednym z elementów tego procesu i ma na celu pozyskanie nowego dostawcy i wdrożenie nowoczesnych technologii" - powiedziała Śreniawska.

"Stawiamy ważny krok w procesie wdrażania nowoczesnych technologii do produkcji jednego z naszych najważniejszych wyrobów, czyli przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego Piorun opartych na doświadczeniach zdobytych przez WZE przy produkcji komponentów do amerykańskiego systemu PATRIOT" - dodał Kowalczuk.

Podkreślił, że współpraca z WZE oznacza dla Mesko poszerzenie łańcucha dostaw i dywersyfikację produkcji, a dla Grupy PGZ kolejny etap komercjalizacji transferów technologii od partnerów zagranicznych.

Przedstawiciele WZE przypomnieli, że spółka posiada szeroki zakres doświadczeń i wiedzy zdobytego przy współpracy z amerykańskim koncernem Raytheon Integrated Defense Systems, produkując moduły elektroniczne w tym wiązki sygnałowe do systemu PATRIOT w ramach programu "Wisła". Zapewnili, że naturalną konsekwencją dla WZE jest zawarcie umowy produkcyjnej w ramach polskich projektów rakietowych.

"Jest to świetny przykład wykorzystania pozyskanych kompetencji na bazie offsetu i współpracy bezpośredniej z amerykańskim przemysłem w ramach programu Wisła. Dołączając do łańcucha dostaw w tak ważnym projekcie Spółka rozszerza swoją obecność w segmencie pocisków" - powiedziała Kobylarczyk.

Przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy (PPZR) Piorun to naprowadzany na podczerwień pocisk do zwalczania rodzaju celów powietrznych w dzień i w nocy w odległości do 6500 metrów na pułapie od 10 do 4000 metrów.

PPZR Piorun przeznaczone są do zwalczania nisko lecących statków powietrznych takich jak samoloty, śmigłowce i drony. W Siłach Zbrojnych RP są wykorzystywane w najniższej warstwie systemu obrony powietrznej na bliskich odległościach i małych wysokościach (VSHORAD).

PIORUN jest zmodernizowaną wersją ppzr GROM, który również znajduje się na uzbrojeniu Wojska Polskiego. W ramach modernizacji zastosowano zmodyfikowany mechanizm startowy, nową głowicę samonaprowadzającą o większej czułości oraz celownik optoelektroniczny montowany na specjalnej szynie. Dzięki temu zwiększone zostały możliwości namierzenia celu, odporność na zakłócenia i zasięg rażenia.