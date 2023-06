Sprawa polskich policjantów w Kosowie pokazała, że misje pokojowe wymagają zmiany

Każdą misje, także tę w Kosowie można zrobić jak należy, by pomóc tamtejszym ludziom, ale można tam też jechać, żeby zarabiać pieniądze i pomagać sobie - mówi dla WNP.PL były dowódca jednostki Grom generał Roman Polko, który był również na misji pokojowej w Kosowie.

Radio RMF FM podało, że trzej polscy antyterroryści służący na misji w Kosowie przeszli na serbską stronę kosowskiej Mitrowicy.

Funkcjonariusze kończyli zmianę i samowolnie, bez dokumentów opuścili jednostkę i wdali się w awanturę z serbskimi mieszkańcami.

Gen. Roman Polko poznał podczas służby w Kosowie tamtejsze stosunki i problemy narodowościowe. - Od dawna mówię, że NATO powinno zredefiniować misje i bardziej bronić mniejszości, a nie jak teraz udzielać bezpiecznego wsparcia ludziom, którzy mają wątpliwą reputację - uważa.



Polscy policjanci, którzy na zakończenie zmiany "poszli na miasto", mieli wywołać awanturę i w rezultacie zostali zatrzymani przez kosowskich policjantów, którzy odwieźli ich do miejsca zakwaterowania. Następnie wrócili do kraju samolotem CASA, który przyleciał po całą wracająca z kontyngentu polską zmianę.

EULEX, czyli instytucja dowodząca międzynarodową misją, sporządziła raport z zatrzymania polskich antyterrorystów. Wszczęto też wobec nich postępowania wyjaśniające.

Polska Policja na swoim oficjalnym profilu na Twitterze wyjaśnia, że funkcjonariusze nie byli zatrzymani. Nieprawdziwy ma być również opis zdarzenia w artykule, ponieważ jej zdaniem nie było żadnego zagrożenia zamieszek.

Policja przyznaje, że osoby te na koniec zmiany "poszły na miasto" i był tam drobny delikt dyscyplinarny. Informacje o zatrzymaniu przez policję kosowską mają być jednak nieprawdziwe. Argumentem przemawiającym za tym, że incydent był błahy ma też być brak informacji o nim w lokalnych mediach.

Misja EULEX w Kosowie funkcjonuje od 2008 r. i zajmuje się szeroko rozumianymi problemami praworządności w tym kraju. Celem kontyngentu jest m.in. rozwijanie i wzmacnianie wieloetnicznych służb policyjnych oraz wspomaganie lokalnych organów odpowiedzialnych za zapewnienie przestrzegania prawa, bezpieczeństwa i porządku publicznego w Kosowie.

Polski Kontyngent w Kosowie składa się z Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) ze stanem osobowym 105 policjantów, w tym ok. 30 antyterrorystów oraz grupy ekspertów (ok. 20, w zależności od ustaleń dowództwa).

Problemy mniejszości są trudne do rozwiązania. Nie jest tak, że zawsze winna jest jedna strona

Generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej Grom, uważa, że sprawa jest poważna i powinna zostać dokładnie wyjaśniona. Jego zdaniem, gdyby okazało się, że rzeczywiście doszło do deliktu dyscyplinarnego, a polscy policjanci postąpili nagannie i nieetycznie, nie wolno sprawy zamieść pod dywan.

- To byłby absolutny skandal. Mam nadzieję, że gdyby rzeczywiście do tego doszło, to na postępowaniu dyscyplinarnym sprawa by się nie skończyła. Tacy ludzie nie powinni brać udziału w misjach. Są tam po to, aby zapobiegać konfliktom, a nie je prowokować - mówi WNP.PL gen. Roman Polko, który w przeszłości był również na misji pokojowej w Kosowie.

Jego zdaniem winy w obecnie trwającym konflikcie nie da się przypisać jedynie Serbom. Sytuacja w Kosowie nie jest czano-biała.

Zdaniem gen. Polki każdą misje, także tę w Kosowie, można zrobić jak należy, by pomóc tamtejszym ludziom, ale można tam też jechać, żeby zarabiać pieniądze i pomagać sobie. Generał przypomina, że polscy żołnierze byli w Kosowie już w 1999 r. Zakładali tę misje w najtrudniejszym czasie konfliktów etnicznych w tym regionie. Później dołączyli tutaj policjanci.

Polscy żołnierze i policjanci mają wyjeżdżać na misje, by pomagać ludziom, nie szkodzić

Warto przypomnieć początki tej misji, jak i historię kosowskiego konfliktu miedzy Albańczykami i Serbami, który trwa do dziś.

Do Kosowa wysłano wzmocniony, ponad 800-osobowy kontyngent żołnierzy z 18. Bielskiego Batalionu Desantowo-Szturmowego, będący Polską Jednostką Wojskową Odwodu Strategicznego Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych NATO w Europie pod dowództwem wówczas ppłk. Romana Polki. Nasi ludzie mieli zapewnić bezpieczeństw cywilom i siłom międzynarodowym.

Pierwsza zmiana w Kosowie zorganizowała bazę, nazwaną później Camp White Eagle (Obóz Orzeł Biały) ok. 10 km na północ od miejscowości Kačanik.

Z powodu problemów na tle narodowościowym w kosowskiej Mitrowicy, z którymi nie radzili sobie Francuzi, biorący też udział w misji w Kosowie Amerykanie poprosili, żeby do Mitrowicy udała się też polska kompanię.

Gen. Polko na dowódcę tej kompanii wyznaczył swojego zastępcę, dzisiejszego emerytowanego generała Tomasza Bąka, byłego dowódcę 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie, a następnie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

- Okazał się bardzo skuteczny i udało mu się to, co było wcześniej niemożliwe dla Francuzów, czyli złagodzić tę trudną sytuację w wyjątkowo wrażliwym, skonfliktowanym obszarze - podkreśla gen. Polko.

Czemu warto o tym przypominać? Uczestnicy takich misji muszą mieć świadomość, że jadą w rejon konfliktu, aby łagodzić problemy, a nie prowokować ludzi.

- Mimo że w kontyngencie byli również żołnierze służby zasadniczej, to każdy miał poczucie odpowiedzialności za to, co tam robimy. Praca w kontyngencie trwa 24 godziny przez 7 dni. Jeśli ktoś w miejscu, gdzie konflikty narodowościowe są tak napięte, postępuje inaczej, to jest to nieodpowiedzialne - mówi gen. Polko.

Dodaje, że gdyby rzeczywiście doszło do deliktu dyscyplinarnego, to mogłoby to zaszkodzić renomie i zaufaniu, jakim się tam dotąd cieszyliśmy.

Część winy za te niefortunne wydarzenia ponosi dowódca, który odpowiada za organizacyjną stronę kontyngentu, dobiera sobie współpracowników, ustala zasady działania i funkcjonowania podwładnych w każdym czasie oraz dba o dyscyplinę.

- Do „wybuchu” deliktu dyscyplinarnego, jakby to nie nazwać, dochodzi wtedy, kiedy ta dyscyplina nie jest na najwyższym poziomie, kiedy kultura organizacyjna i świadomość organizowanej misji obejmuje cały zespół - uważa były dowódca Gromu.

Dziś Serbowie w Kosowie mogą czuć się dyskryminowani przez Albańczyków

Czemu pojedynczy występek trzech funkcjonariuszy miałby mieć tak duże znaczenie, nabrać rozgłosu i być wykorzystany do antypolskiej propagandy? Gen. Polko poznał podczas służby w Kosowie tamtejsze stosunki i problemy narodowościowe. Pod tym względem niewiele się tam zmieniło do dziś.

- Dlaczego prezydent Kosowa Hashim Thaçi odeszedł 3 lata temu ze stanowiska? Dziś okazuje się, że to on zakładał mafię, która handlowała ludzkimi organami - opowiada gen. Polko, który znał prezydenta osobiście nie tylko z misji.

- Człowiek, który przez blisko 20 lat był premierem, a potem prezydentem, obsadzał swoimi ludźmi, podejrzanymi o różnego rodzaju zbrodnie przeciw Serbom, wysokie stanowiska. To nie jest tak, że Serbowie są prorosyjscy, ale żyją swoimi codziennymi problemami - twierdzi Roman Polko.

Uważa, że największym ich problemem jest to, iż nie mogą żyć normalnie, bo są dręczeni w swojej w końcu ojcowiźnie. Jego zdaniem to zwłaszcza mniejszości powinny mieć prawo do normalnego życia.

Przyznaje, że kiedyś rzeczywiście Serbowie dręczyli Albańczyków, co było przyczyną tego konfliktu, ale teraz jest tam wcale niemała mniejszość serbska i Polacy wysłani na misje powinni przede wszystkim zwracać uwagę, by nie dochodziło do sporów narodowościowych, a nie dokładać swoją cegiełkę do działań albańskiej policji.

Podkreśla, że bez gruntownego resetu, bez pozbycia się wojennych dowódców i generałów, którzy prowadzili brutalne, często bandyckie działania przeciwko Serbom, nie da się zbudować dobrych relacji albańsko-serbskich.

Nie da się tego zrobić, kiedy na wiosce serbskiej, w której żyje 1 czy 2 proc. Albańczyków, na wójta mianuje się jakiegoś bandytę, który był zasłużony w mordowaniu Serbów czy jakiegoś rabusia.

Jego zdaniem trudno w takiej sytuacji dziwić się serbskim protestom. Byłoby źle, gdyby polscy funkcjonariusze dopuścili się czynów mogących świadczyć, że również jesteśmy przeciwko Serbom.

- Od dawna mówię, że NATO powinno zredefiniować misje i bardziej bronić mniejszości, a nie jak teraz udzielać bezpiecznego wsparcia ludziom, którzy mają wątpliwą reputację - uważa gen. Polko.

Dodaje, że kiedy był z żołnierzami w Kosowie, albańska mafia dawała się mu również we znaki.

- Dość powiedzieć, że podczas szkolenia albańskich sił zbrojnych zajmujących się bezpieczeństwem dowództwo odmawiało uczenia ich taktyki i strzelania. Organizowano im jedynie marsze kondycyjne, bo do końca nie było wiadomo, z kim będą walczyć - wspomina polski generał.