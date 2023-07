Stan polskiej armii? Popadamy w samozachwyt. Nie patrzymy, co mamy

Ministerstwo Obrony Narodowej ruszyło na zakupy i chwali się kolejnymi zamówieniami. Czy są to dobre i przemyślane inwestycje? Odpowiadają generał Mirosław Różański oraz posłowie Paweł Poncyljusz i Andrzej Rozenek, goście Kanału Wyborczego WNP.PL i PortalSamorzadowy.pl.

Popadamy w samozachwyt, ale zupełnie nie patrzymy na to, co jest obecnie - ocenia gen. broni rez. dr Mirosław Różański.

Kiedy kupuje się w sposób nieprzemyślany i gwałtowny, można przepłacić oraz kupić rzeczy niepotrzebne - uważa poseł Andrzej Rozenek.

Nie możemy powiedzieć z ręką na sercu, że jesteśmy dozbrojeni i bezpieczni - podkreśla poseł Paweł Poncyljusz.

Wybuch wojny w Ukrainie wywołał narodową dyskusję o stanie polskiej armii. Rząd PiS oskarżał poprzedników o zaniechania. Dopiero Mariusz Błaszczak - jako szef Ministerstwa Obrony Narodowej - miał zająć się zapewnieniem polskim obywatelom bezpieczeństwa. Zdaniem generała Mirosława Różańskiego, byłego Dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych, sprawa wygląda zgoła inaczej.

- To minister Macierewicz w 2016 roku wstrzymał procesy modernizacji polskiej armii - podkreśla gen. Mirosław Różański, szef Fundacji Stratpoints oraz doradca Polski 2050. - Na stole leżały umowy dotyczące okrętów podwodnych, okrętów obrony wybrzeża, okrętów patrolowych, były też rozmowy dotyczące obrony powietrza, m.in. systemów bezzałogowych, były również negocjacje o pozyskaniu systemu Patriot, który jest niezbędny dla obrony infrastruktury krytycznej i polskiego nieba. Mógłbym tu wymienić jeszcze wiele elementów - mówi. - Wspominam o tym, żebyśmy pamiętali, że dewastacji armii dokonał PiS. Działo się to w latach 2015-2018 - zaznacza.

Jednocześnie generał podkreśla, że nie można popadać w samozachwyt dotyczący tego, co zapowiada w przyszłości minister Błaszczak. Należy raczej przyjrzeć się temu, czym polska armia dysponuje obecnie.

- Od wybuchu wojny pozbyliśmy się 1/3 potencjału pancernego, oddając czołgi Ukrainie. Co mamy w zamian? 14 Abramsów i około 25 K2. Niech to mówi samo za siebie, jaki jest stan wojsk lądowych, jeśli chodzi o wojska pancerne - wymienia poseł Andrzej Rozenek, dodając, że polski rząd nie uzyskał drogą dyplomatyczną żadnego wzmocnienia polskiej armii od Unii Europejskiej czy USA, choć na przykład Słowakom udało się to wyśmienicie.

Minister Błaszczak robi zakupy na całym świecie

Konflikt za polską granicą i decyzja o wysyłaniu uzbrojenia Ukraińcom zmobilizowały polski rząd do dokonywania zakupów na całym świecie. - To prawda, że w ostatnich latach przyspieszono pewne decyzje. Odnosimy takie wrażenie, że ministerstwo popadło w biegunkę zakupową - mówi Paweł Poncyljusz. - Często nie wiemy, dlaczego kupuje się takie typy sprzętów, a nie inne. Rozumiem, że wysłaliśmy część sprzętu na Ukrainę i musimy te braki uzupełnić. Prawda jest taka, że większość sprzętu trafi do nas po 2026 roku, a kiedy dokładnie - czas pokaże - ocenia poseł KO.

- Minister Błaszczak obudził się dopiero w ubiegłym roku, kiedy Rosja zbrodniczo napadła na Ukrainę. Kiedy kupuje się w sposób nieprzemyślany i gwałtowny, można przepłacić oraz kupić rzeczy niepotrzebne. Niestety, większość ostatnich zakupów jest nieobjęta ustawą o zamówieniach publicznych. To fatalne, gdyż to ta ustawa ma być gwarancją tego, że kupujemy tanie i dobre rzeczy oraz tego, że polska armia ma wpływ na kształt tych zamówień - podkreśla Andrzej Rozenek, poseł Lewicy.

Obywatele Polski bezpieczni czy w niebezpieczeństwie?

Czy z obecnym potencjałem polskiej armii Polacy mogą czuć się bezpieczni w swoim kraju? Andrzej Rozenek ma co do tego wątpliwości. - Nikt nie może czuć się bezpieczny w świecie, w którym toczą się wojny. Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, dlatego żaden odpowiedzialny polityk nie może powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni. W podobnym tonie wypowiada się Paweł Poncyljusz: - Nie możemy powiedzieć z ręką na sercu, że jesteśmy dozbrojeni i bezpieczni. To może nam się kiedyś zdarzyć - zaznacza.

Są jednak pozytywne aspekty, jak chociażby to, co w ostatnich kilkudziesięciu latach udało nam się wywalczyć na drodze dyplomatycznej. - NATO i UE to dwa filary, które gwarantują, że Polska jest względnie bezpieczna. Jesteśmy ważnym partnerem natowskim, za którego w razie potrzeby będą się bić inni. W tej materii wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Za sprawą wejścia do Unii jesteśmy krajem poważniejszym, niż bylibyśmy poza Unią. Również to podnosi nasze bezpieczeństwo - podsumowuje Andrzej Rozenek.