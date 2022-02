Stan wyjątkowy na Ukrainie: zakaz mitingów i kontrola wjazdu do miasta

Działanie sztabów operacyjnych, kontrola na wjeździe i wyjeździe z miasta, zakaz mitingów, możliwe ograniczenia ruchu - to obostrzenia, które zostaną wprowadzone w ramach stanu nadzwyczajnego, poinformował w środę mer stolicy Witalij Kliczko.

Godzina policyjna nie będzie wprowadzana, chyba że zapadnie w tej sprawie odrębna decyzja.

Kliczko powiedział, że w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, na terenie ukraińskich obwodów powołane zostaną sztaby operacyjne. W Kijowie taki sztab ma się zebrać jeszcze w środę po posiedzeniu Rady Najwyższej w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego.

Wśród ograniczeń będą m.in. wzmocniona kontrola na wjeździe i wyjeździe z miasta, możliwe ograniczenia ruchu transportu. Samochody mogą być poddawane kontrolom. Zostanie też wprowadzony zakaz imprez masowych i organizacji mitingów.

Kliczko zapowiedział też, że w najbliższym czasie odbędą się 30-dniowe szkolenia dla rezerwistów w batalionach i brygadach obrony terytorialnej.

Wiceszef kancelarii prezydenta Kyryło Tymoszenko wyjaśniał z kolei, że w utworzonych w obwodach sztabach operacyjnych będą przedstawiciele struktur wojskowych, MSW, szefowie władz miast i władz lokalnych.



"Wszyscy kierownicy władz obwodowych będą w pracy przez całą dobę" - napisał Tymoszenko na Facebooku.

Rada Najwyższa Ukrainy ma w środę odbyć głosowanie w sprawie wprowadzenia w kraju stanu wyjątkowego. Taki krok rekomendowała Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy.

Stan wyjątkowy będzie obowiązywał na terenie całego kraju poza obwodami donieckim i ługańskim, gdzie obowiązuje już specjalny reżim prawny.

Premier Denys Szmyhal mówił w środę, że stan wyjątkowy będzie wprowadzony, by "wzmocnić bezpieczeństwo we wszystkich regionach i zwiększyć gotowość na wypadek możliwej dalszej agresji", a także, że "nie wpłynie on w szczególny sposób na życie ludzi i funkcjonowanie biznesu".