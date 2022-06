Stany Zjednoczone będą dążyć do dalszego zwiększenia sił w Polsce

Stany Zjednoczone utrzymają obecne i będą dążyć do dalszego zwiększenia sił rotacyjnych w Polsce - oznajmił Pentagon w oświadczeniu, podsumowującym ogłoszone w środę nowe zobowiązania USA do wzmocnienia europejskiego bezpieczeństwa.

"Stany Zjednoczone będą też kontynuować podtrzymywanie i dążyć do zwiększenia obecności swoich znaczących sił rotacyjnych w Polsce, w tym Pancernego Brygadowego Zespołu Bojowego (ABCT), elementu Brygady Lotnictwa Bojowego i elementu kwatery głównej dywizji, co pozwoli Departamentowi Obrony rozmieścić siły na całej długości wschodniej flanki" - napisano w komunikacie resrotu.

Pentagon podkreślił też, że ogłoszone w środę w Madrycie przez prezydenta Joe Bidena ustanowienie stałego wysuniętego dowództwa V korpusu US Army, jest pierwszym stałym rozmieszczeniem sił USA na wschodniej flance. "To działanie opiera się na centralnej roli, jaką Polska odgrywa we wsparciu wiarygodnego odstraszania i obronności NATO" - napisano.

Rolę Polski podkreślała też przedstawicielka Pentagonu Celeste Wallander podczas telefonicznego briefingu.

"Polska jest silnym sojusznikiem w NATO. Dokonała własnych decyzji w sprawie zwiększenia wydatków na obronę, zwiększania własnych zdolności bojowych i modernizacji swoich sił zbrojnych" - powiedziała urzędniczka, dodając, że partnerstwo Polski i USA przekłada się na bezpieczeństwo całej flanki.

Wallander dodała też, że skutki dla całego regionu będzie miało rozmieszczenie dodatkowego Brygadowego Zespołu Bojowego w Rumunii. Jak stwierdziła, umożliwi to utrzymanie potencjalnych dodatkowych sił wysłanych przez USA do regionu, pozwoli na zwiększenie rotacyjnej obecności wojsk USA w państwach bałtyckich oraz na częstsze i bardziej regularne ćwiczenia.