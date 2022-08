Stany Zjednoczone ogłosiły największy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy

Prezydent USA Joe Biden ogłosił w środę największy dotychczas pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, wart 2,98 mld dolarów. W jego skład wejdą m.in. systemy obrony powietrznej, artyleria i systemy antydronowe.

"Stany Zjednoczone Ameryki sa zobowiązane, by wspierać naród ukraiński, kiedy kontynuuje on swoją walkę, by bronić swojej suwerenności. Jako część tego zobowiązania, z dumą ogłaszam naszą największą dotąd transzę pomocy wojskowej" - powiedział prezydent w wydanym oświadczeniu z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy.

Jak dodał, w skład pakietu wejdą systemy obrony powietrznej, systemy artyleryjskie i amunicja, systemy przeciwdronowe i radary. Dodał, że pakiet jest przygotowany z myślą o długoterminowej obronie Ukrainy.

