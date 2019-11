Stoltenberg przekonuje, że Europa i USA robią dużo dla NATO

NATO cały czas jest podstawą pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim, a Europa i USA robią więcej razem niż przez dziesięciolecia - mówił 29 listopada sekretarz generalny organizacji Jens Stoltenberg starając się rozładowywać napięcia przed szczytem Sojuszu.

Przywódcy państw i rządów 29 krajów wchodzących w skład w Sojuszu Północnoatlantyckiego zjadą w przyszłym tygodniu na spotkanie do Londynu, by razem uczcić 70 rocznicę jego powstania.

Wydarzenia poprzedzające szczyt, takie jak krytykowana turecka interwencja w północno wschodniej Syrii, czy chłodno przyjęte słowa prezydenta Francji Emmanuela Macora o "śmierci mózgowej" NATO uwypukliły widoczne już wcześniej podziały w organizacji.

- Jesteśmy 29 sojusznikami, każdy z własną historią, kulturą i partiami politycznymi. Nie powinniśmy się więc dziwić, że czasami się nie zgadzamy. Ale siłą NATO jest to, że zawsze byliśmy w stanie przezwyciężyć nasze spory - mówił na konferencji prasowej w Brukseli Stoltenberg.

Starał się przy tym malować inny obraz, niż wynika to z publicznych wystąpień niektórych przywódców NATO zwracając zwłaszcza uwagę na zmiany jakie wprowadzono w ostatnich latach.

- Podnieśliśmy gotowość naszych sił i po raz pierwszy w naszej historii mamy gotowe do walki wojska na wschodzie naszego Sojuszu. Zwalczamy międzynarodowy terroryzm, w tym poprzez misje szkoleniowe w Iraku i Afganistanie. Modernizujemy nasz Sojusz, aby sprostać wyzwaniom przyszłości - podkreślał.

Liderzy "29", którzy spotkają się w brytyjskiej stolicy we wtorek i środę mają podejmować decyzje dotyczące dalszego zwiększania gotowości sił NATO; uznania przestrzeni kosmicznej za domenę operacyjną, czy w sprawie aktualizacji planu działania przeciwko terroryzmowi. Tematem będzie też równoważnie obciążeń, jeśli chodzi o inwestowanie w obronę.

Ze słów Stoltenberga wynika, że w przyszłym tygodniu można spodziewać się dalszych deklaracji co do udziału sił w inicjatywie gotowości, tzw. 4 razy 30. Chodzi o to, by Sojusz miał do przyszłego roku 30 batalionów zmechanizowanych, 30 eskadr lotniczych i 30 okrętów bojowych gotowych do działania w ciągu 30 dni.

- Poczyniliśmy znaczne postępy. Sojusznicy wyznaczyli już ponad 90 proc. tych sił. Oczekuję w przyszłym tygodniu kolejnych zapowiedzi od liderów - mówił sekretarz generalny.

Po tym jak ministrowie spraw zagranicznych przygotowali w tym miesiącu tę decyzję liderzy w Londynie mają uznać przestrzeń kosmiczną za piątą domenę operacyjną, obok lądu, morza, powietrza i cyberprzestrzeni. - To wyraźne uznanie, że przestrzeń kosmiczna ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia naszych operacji i misji - tłumaczył Stoltenberg.

Szczyt w Londynie ma się też zająć podsumowaniem roli NATO w walce z terroryzmem, a także przedyskutować relacje z Rosją. Mowa ma być też o przyszłych porozumieniach dotyczących kontroli zbrojeń. W NATO trwa dyskusja co zrobić po tym jak w lecie przestał obowiązywać traktat o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu (INF) zawarty jeszcze w czasie zimnej wojny miedzy USA i ZSRR.

- Uzgodniliśmy, że nasza reakcja na naruszenie przez Rosję traktatu INF będzie defensywna, odpowiednio wymierzona i skoordynowana. I to będzie ważną częścią naszej pracy na nadchodzące miesiące - zapowiedział Stoltenberg.

Przywódcy krajów NATO mają się też zająć implikacjami wzrostu znaczenia Chin.