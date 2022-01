Stoltenberg zwołuje posiedzenie Rady NATO-Rosja na 12 stycznia

Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg zwołał na 12 stycznia posiedzenie Rady NATO-Rosja - poinformowała we wtorek agencja Reutera, powołując się na anonimowego urzędnika Sojuszu.

- Każdy dialog z Rosją musiałby przebiegać na zasadzie wzajemności, odpowiadać na obawy NATO dotyczące działań Rosji i odbywać się w porozumieniu z europejskimi partnerami NATO - powiedział cytowany urzędnik, odnosząc się do kryzysu na Ukrainie.



Rada NATO-Rosja powstała w 2002 na mocy Deklaracji Rzymskiej jako forum konsultacji w kwestiach związanych z bezpieczeństwem między państwami członkowskimi NATO a Federacją Rosyjską.



Stoltenberg sygnalizował zamiar zwołania Rady NATO-Rosja 21 grudnia ub.r.



- Jesteśmy gotowi do konkretnego dialogu z Rosją i zamierzam zwołać nowe posiedzenie Rady NATO-Rosja tak szybko, jak to możliwe w nowym roku - mówił wówczas Stoltenberg na konferencji prasowej w Brukseli.



- Dialog z Rosją musi opierać się na podstawowych zasadach bezpieczeństwa europejskiego - w tym na prawie sojuszników do obrony terytorium Sojuszu - i odpowiadać na obawy NATO dotyczące działań Rosji. Musi się też odbywać w porozumieniu z europejskimi partnerami NATO, w tym z Ukrainą - dodał.